Україна — як Афганістан. Чому легалізація канабісу зрівняє нас із цією меккою маку
Україна впевнено йде до виробництва лікувального канабісу в промислових обсягах. Економіст Олексій Кущ розмірковує про те, чим це загрожує країні та суспільству.
Легалізація канабісу. Йдеться не про інтереси хворих людей, а про виробництво "лікувального" канабісу в Україні в промислових обсягах.
І це в країні, де суспільство й держава не готові до запровадження електронних рецептів.
У країні з тотальною корупцією. Де продається все оптом і вроздріб, навіть гуманітарка та харчування для армії.
Тиск на Україну чинитиметься позамежний.
Чому у світі незадоволені тим, що таліби в Афганістані знищують поля маку?
Річ у тім, що опіоїди й канабіоїди дають змогу переспрямовувати мешканців розвинених країн із синтетичних наркотиків на "екотравку".
А "синтетика" зараз на Заході за рівнем смертності б'є всі рекорди, особливо серед молоді й середнього віку.
Тому Україну спеціалізуватимуть на коноплях, а Афганістан — на маці.
Хоча Талібан уже проти.
Щодо нас — питання вирішене на 100%.
Ніхто з нормальних країн не хоче виробляти в себе наркотичну сировину (точніше сказати — не хоче робити акцент на ній), але всі хочуть робити з неї "лікувальні" таблетки, робити великі гроші, попутно витісняючи "синтетику".
До речі, великий профіт у країнах із легалізованим вирощуванням наркосировини ніколи не виникає.
Перевірено Болівією, яка так і не розбагатіла на легалізації коки.
Як і Афганістан — на маці.
До речі, кажуть, у нас уже з'явилися поля маку... "Лікувального".