Україна — як Афганістан. Чому легалізація канабісу зрівняє нас із цією меккою маку

Україна впевнено йде до виробництва лікувального канабісу в промислових обсягах. Економіст Олексій Кущ розмірковує про те, чим це загрожує країні та суспільству.

Легалізація канабісу. Йдеться не про інтереси хворих людей, а про виробництво "лікувального" канабісу в Україні в промислових обсягах.

І це в країні, де суспільство й держава не готові до запровадження електронних рецептів.

У країні з тотальною корупцією. Де продається все оптом і вроздріб, навіть гуманітарка та харчування для армії.

Тиск на Україну чинитиметься позамежний.

Чому у світі незадоволені тим, що таліби в Афганістані знищують поля маку?

Річ у тім, що опіоїди й канабіоїди дають змогу переспрямовувати мешканців розвинених країн із синтетичних наркотиків на "екотравку".

Світ чекає від України на лікувальний канабіс Фото: ledrenche.ouest-france.fr

А "синтетика" зараз на Заході за рівнем смертності б'є всі рекорди, особливо серед молоді й середнього віку.

Тому Україну спеціалізуватимуть на коноплях, а Афганістан — на маці.

Хоча Талібан уже проти.

Щодо нас — питання вирішене на 100%.

Ніхто з нормальних країн не хоче виробляти в себе наркотичну сировину (точніше сказати — не хоче робити акцент на ній), але всі хочуть робити з неї "лікувальні" таблетки, робити великі гроші, попутно витісняючи "синтетику".

До речі, великий профіт у країнах із легалізованим вирощуванням наркосировини ніколи не виникає.

Перевірено Болівією, яка так і не розбагатіла на легалізації коки.

Як і Афганістан — на маці.

До речі, кажуть, у нас уже з'явилися поля маку... "Лікувального".

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