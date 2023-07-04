Під Бахмутом щось назріває. Навіщо росіяни стягують туди додаткові війська

Останніми днями під Бахмутом з'являються нові й нові росiйські підрозділи — як територіальні, так і десантні. Військовий аналітик Костянтин Машовець систематизує ці зміни.

Деякі подробиці щодо ситуації в районі Бахмута

Командування військ противника на Бахмутському напрямку досить активно розгортає у другому ешелоні частини та підрозділи територіальних військ… зокрема:

1428-й мотострілецький полк територіальних військ (МСП ТрВ);

1486-й МСП ТрВ;

1307-й МСП ТрВ;

105-й МСП мобілізаційного резерву (МР);

27-й артилерійський полк (АП) ТрВ;

1182-й АП ТрВ.

Це на додачу до того, що саме зараз вже оперує в районі Бахмута, зокрема:

4-а ОМСБр 1-го АК;

57-а ОМСБр;

72-а ОМСБр;

200-а ОМСБр.

Ще 2 "дЮсантних" бригади + 1 полк російське командування пригнало туди як "пожежну команду":

11-а окрема десантно-штурмова бригада (ОДШБр);

31-а ОДШБр;

51-й парашутно-десантний полк (ПДП) 106-ї повітряно-десантної дивізії (ПДД).

Там же, 68-й окремий танковий полк (тп) росіяни "роздергали" як посилення для підрозділів, які зараз намагаються "місцями атакувати"… в районі Бахмута.

Росіяни ніяк не запам'ятають таку просту фразу Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Є ще низка специфічних підрозділів, штибу:

добровольчий батальйон "Призрак";

батальйон "Факел";

чи підрозділ приватної компанії мо-ри-фи "Патриот".

Окремо варто сказати "за артілерію" противника, яка зосереджена на Бахмутському напрямку і яка, судячи з усього, буде "отражать пАпАлзнАвения бИндеровцеФ"…

Ії овер-дофіга…

305-а артилерійська бригада (АБр), у повному складі;

1065-й АП ТрВ;

1182-й АП ТрВ;

27-й АП ТрВ.

+ до 6-и окремих самохідно-артилерійських, гаубичних та реактивних артилерійських дивізіонів…

Нахрена їм стільки на порівняно вузкий смузі… поки що невідомо. Цілком можливо, це "ехо" тих самих вагнерівських штурмів, після яких арту банально забули звідси забрати на інші напрямки…

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