Америці вигідно, щоб Україна воювала. Як працює хитра геополітика США

США не можуть допустити, щоб Росія програла в Україні — таку заяву зробив в ефірі ексдержчиновник. Аналітик Володимир Омельченко пояснює, чому страх перед розпадом Росії — неправильне рішення.

ВІДКРИТО СЕКРЕТ, ЧОМУ ВІЙНА РФ ПРОТИ УКРАЇНИ ТРИВАЄ ТАК ДОВГО

Сьогодні подивився інтерв'ю консультанта Держдепа та Міноборони США, ексрадника з безпеки президента США Р. Рейгана Эдварда Люттвака німецькому телевізійному каналу OstWest.

Він ясно сказав, що США не можуть допустити, щоб РФ програла в цій війні, оскільки це може призвести до її розпаду. Це, зі свого боку, означає, що відразу після руйнування РФ Монголія, Казахстан та інші країни Центральної Азії перейдуть під контроль Китаю, що зруйнує геополітичний баланс в Євразії.

На думку пана Люттвака, керівництво Польщі мислить дуже примітивно й не має стратегічного мислення, оскільки мріє про розпад РФ. Однак керівництво Білого дому думає більш глибоко на багато років уперед. Для нього військова агресія РФ проти України — лише епізод у великій стратегічній грі в протистоянні з Пекіном.

Так, пан Люттвак вважає, що Вашингтон також не може допустити перемоги РФ, оскільки в такому разі Москва стане домінуючою силою в Європі.

З цього слід зробити висновок, що Білий дім даватиме й надалі для України стільки зброї, скільки потрібно, щоб вона могла стримувати рашистську агресію, але ніколи не надасть стільки зброї, щоб рашистська армія була швидко знищена.

Війна в Україні для Америки – просто спосіб ведення політики Фото: Штаб ООС

Згідно з цією логікою, у Вашингтоні дивляться на Україну як на своїх молодших партнерів, яких можна використовувати для стримування китайського і російського військового та політичного потенціалу. Саме така логіка не дає змоги США надати дозвіл Україні на вступ до НАТО, адже це може, згідно з цим короткозорим поглядом, призвести до дестабілізації в РФ.

На мій погляд, саме така стратегія і стала однією з причин цієї кривавої війни. На жаль, у Вашингтоні ще досі не всі розуміють, що Росія вже давно стала не стримаючим фактором для Пекіна, а його васалом та криголамом для руйнування єдності НАТО.

Водночас, слід підкреслити, що, незважаючи на всі зусилля Вашингтона, РФ все рівно розвалиться внаслідок внутрішніх причин, але, на жаль, за колосальні прорахунки Білого дому вимушена розплачуватися Україна. Проте у мене ще є надія, що рано чи пізно Вашингтон скоригує свою міжнародну політику й повернеться зі світу геополітичних фантазій до реальності.

Джерело