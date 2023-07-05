Найближчi днi будуть важкі: навіщо Путін імітує Карибську кризу на Запорізькій АЕС

Навколо Запорізької АЕС йде справжнісінька війна нервів, пише журналіст Вадим Денисенко . Найближчі дні будуть дуже напруженими, і завдання України — довести, що нерви міцніші у нас.

Відносно Запорізької АЕС. Якщо що, я на Запоріжжі)

А теперішні про себе: я вже неодноразово писав: головний комплекс Путіна — комплекс Карибської кризи. Він вважає, аби Хрущов не злякався, то Америка б перестала існувати, як велика держава. Він хоче переграти цю саму кризу, вважаючи, що перед ним слабак Байден, який в останній момент злякається.

Провокатори ситуації із ЗАС ведуть до ядерного апокаліпсису Фото: Flickr

Зараз іде гра "в кого міцніші яйця". І наша задача довести, що саме у нас. Вірогідність підриву саме АЕС — мінімальна. Хоча провокації, включно з невеликим забруднення локальних територій Існують ( це ні в якому разі не прямий ядерний удар тактичною зброєю).

Найближчі дні будуть найтяжчі, з точки зору психології. 22-23.02.22 я всім говорив: страшно, виїжджайте. Не виїхали, не переливайте з пустого в порожнє. І подумайте про тих, хто зараз тут на передовій і все це читає.

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