Росія задихається без валюти. Чому юані, рупії та дирхами не врятують кремлівський режим

Економіка Росії має очевидні проблеми, а бюджет починає відчувати сильні страждання, констатує економіст Юрій Гайдай . І дружня валюта у вигляді юанів чи рупій ситуацію не врятує.

Економічний копіум і оптимістичний висновок укінці.

Оця ось упевнена девальвація рубля, що відбувається зараз, — це не лише про порятунок бюджету РФ. У них там серйозні проблеми з платіжним балансом — тобто балансом між притоком і відтоком валюти з країни.

Виручка за ресурси падає, баланс послуг давно в мінусах, відтік капіталу продовжується (звісно, хто інвестуватиме в країну, яка погрожує світу ядерною зброєю і терактами, а найманці роблять бадьорі походи на столицю).

У квітні ЦБ РФ уже знизив прогноз річного профіциту платіжного балансу з 66 до 47 млрд дол (минулого року було 227 млрд дол). І цей прогноз навіть російські аналітики вже вважають надто оптимістичним. У травні вже був де-факто дефіцит. Чому дефіцит, якщо на графіку "цілих" +0,2 млрд?

ЦБ не дуже охоче говорить про ще одну проблему — якість валютної виручки, яка приходить за ресурси. Там тепер усе більше юанів, дирхамів, індійських рупій і навіть нікарагуанських кордоб та суданських фунтів.

І якщо з юанями й дирхамами ще можна якось вивернутися (хоча незрівнянно менша ліквідність цих валют означає більші втрати під час їхнього використання), то купувати в Індії, а тим паче Судану та Нікарагуа в РФ просто немає що в таких обсягах.

Одних індійських рупій зараз щомісяця осідає на рахунках РФ в індійських банках на 1-1,2 млрд дол. Дуже зручно для Індії, але не для РФ.

Тобто навіть якщо спиратися на надмірно оптимістичний прогноз ЦБ РФ, добра четвертина, а може, і третина тих 47 млрд за рік — неліквідна. Лишаються якісь копійки. РФ просто бракує валюти для імпорту й покриття відтоку капіталу. І позичити її нема в кого.

Динаміка поточного балансу Росії

Рівень проблеми, я б навіть сказав — відчаю, уже добре зчитується з таких шедеврів новинарного жанру:

"Сенаторы рекомендуют Банку России в рамках внешнеэкономической деятельности осуществлять расчеты, в частности в индийских рупиях, иранских риалах и дирхамах ОАЭ. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в итоговом постановлении Совфеда по итогам выступления председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной."

Сенатори. Рекомендують. Ельвірі. Розраховуватися. Рупіями, ріалами й іншими папірцями. Уявляю, як у неї око смикається від таких рекомендацій, вона ці папірці в гробу бачила, а вони натомість у РФ на балансі.

Але й із бюджетом теж усе яскраво. Здається, у РФ буде перший в історії секвестр середньострокової бюджетної програми в рік виборів президента.

І це все на фоні камлань російських економістів, що дефіцит робочої сили вирішити неможливо, потрібно збільшувати продуктивність. А як ти її збільшиш, якщо інвестицій немає?

Так, росіяни терплячі, проковтнуть. Війну економіка не виграє й Путіна не скине.

Але я все більше стверджуюся на думці, що якщо після завершення цієї фази війни якимось дивом не станеться фундаментального перезавантаження стосунків РФ із Заходом, то РФ припинить бути для нас загрозою на багато десятиліть.

У них просто не вистачатиме ресурсів на ще один зерг раш. Ну, може, щось там низькотехнологічного прилітатиме до нас періодично та збиватиметься ППО з ефективністю 99%. Знаємо країни, які процвітають в таких умовах, і ми зможемо.

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