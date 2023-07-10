Росія заслужила. Чому касетні боєприпаси — це "наш" метод

Застосування касетних боєприпасів у такій ситуації, яка спіткала зараз Україну, — цілком припустиме, впевнений політолог Володимир Фесенко . Зрештою, це не джентльменський поєдинок, і Росія сама задала його тон

У зв'язку з рішенням США передати Україні касетні боєприпаси почалася дискусія щодо доцільності цього рішення в морально-політичному контексті.

Але треба розуміти, що війна Росії проти України — це не джентльменський поєдинок. Дуже часто це справжнісінькі "бої без правил". Для нашого народу — це війна не на життя, а на смерть, за саме існування нашої держави і нашої нації. Україна змушена захищати себе від противника, який перевершує її за військовими ресурсами, за масштабами населення та економіки. І ми змушені захищати себе всіма засобами, які в нас є в наявності. Ми вдячні нашим партнерам за будь-яку зброю і боєприпаси, яких нам гостро не вистачає.

Зазначу ще одну делікатну обставину. Це рішення Вашингтон міг би озвучити і після Вільнюського саміту НАТО, що було б правильно і тактично, і стратегічно. Але зробили це саме зараз, не в найбільш слушний момент.

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