Зрушити фронт із місця. США пояснили передачу спірних касетних боєприпасів Україні

Про мораль у застосуванні касетних снарядів може говорити або ідіот, або симпатик Росії. Таку думку висловив один конгресмен-демократ у розмові з журналістом Sky News Марком Стоуном .

У Вашингтоні та за його межами офіційні особи обурюються припущеннями про те, що рішення про постачання касетних боєприпасів до України є підривом високих моральних засад Америки або свідчить про те, що війна йде не дуже добре для України.

Щодо першого пункту конгресмен Адам Сміт, високопоставлений член сенатського комітету зі збройних сил, сказав мені: "Що ж, вибачте мені за таку різкість у цьому питанні, але ні, це не підриває високі моральні принципи. Єдиний спосіб підірвати моральну перевагу — це якщо ви або ідіот, або підтримуєте Росію в цьому конфлікті".

Конгресмен-демократ, який до січня був головою Комітету зі збройних сил, додав: "Подивіться на те, що Росія робить в Україні, на те, як вони все ще без розбору бомбардують цивільне населення, руйнують лікарні та школи, торговельні центри та багатоквартирні будинки по всій країні, не маючи на увазі жодної військової мети, розпилюючи боєприпаси по всій країні, вбиваючи людей, катуючи людей. А те, що робить Україна, — це спроба повернути свою країну, а ніяка зброя війни не є мирною".

Щодо другого пункту — що рішення про відправлення касетних боєприпасів є сигналом того, що війна йде не дуже добре — аргументація більш тонка.

Груба реальність така, що український контрнаступ не має очікуваного успіху. Він потребує тривожно великої кількості боєприпасів. Запаси критично низькі — президент Байден був напрочуд відвертим із цього приводу.

Це не означає, що росіяни беруть гору або в чомусь у них справи йдуть краще, ніж в українців. Але вони окопалися, і їх важко зрушити з місця. У Путіна також є розкіш часу і кадрів. Правильно сказати, що зараз жодна зі сторін не може претендувати на успіх на полі бою.

Ось чому Америка стверджує, що тепер мають бути розгорнуті касетні боєприпаси певного типу, що випускаються з артилерійських знарядь, а не скидаються з літаків. Вони вирішують проблему постачання і можуть істотно змінити долю України на полях битв.

Адміністрація Байдена вимагає від України зобов'язання не використовувати цю зброю проти цивільних цілей або районів. Україна заявляє, що використовуватиме її на полях битв для знищення російських військ, що окопалися. І вона матиме вплив. Коли 1991 року американці застосували проти іракських військ касетні боєприпаси, іракське командування охарактеризувало це як "сталевий дощ".

Касетна бомба зі своєю неприємною "начинкою" Фото: VPK.name

Американці також заявляють, що ймовірність спрацьовування їхніх DPICM (касетних боєприпасів подвійного призначення) становить +/- 2%. Це означає, що тільки приблизно 2% "бомб", розкиданих по вже усипаному боєприпасами полю бою, не вибухнуть.

Якщо ви стріляєте сотнями снарядів, кожен з яких містить набагато більше бомб, 2% — не так вже й мало. Але це вигідно відрізняється від +/- 30% відсотків нерозірваних касетних боєприпасів НАТО, які використовувалися в югославській війні 1990-х років, або, якщо вже на те пішло, до рівня нерозірваних касетних бомб, які Росія використовує прямо зараз по цивільних цілях в Україні.

Те, що рішення США викличе занепокоєння з боку інших країн НАТО, було передбачувано — вони пов'язані конвенцією 2008 року, що забороняє застосування всіх касетних боєприпасів. Підтекст заяв Великої Британії, Німеччини, Канади, Нової Зеландії та інших, по суті, такий: "Ми б вважали за краще, щоб їх не було на полі бою, але ми визнаємо їхню необхідність, ми зауважуємо їхній низький рівень невдач, і ми повинні побачити провал Путіна".

Тож стежте за дискусіями про касетні боєприпаси на саміті НАТО, але не очікуйте, що вони затьмарять зустріч. Єдність НАТО має ключове значення.

Велика загроза цій єдності може виходити від предметних дискусій про приєднання Швеції до альянсу. У Туреччини є заперечення, як і в Угорщини. Джерела кажуть, що ці заперечення можуть бути подолані найближчим часом.

Іншою ключовою темою стане перспектива вступу України до НАТО. Цього не станеться, поки не закінчиться війна.

Крім того факту, що Україна ще не завершила необхідні реформи безпеки і демократичні реформи, необхідні для членства в НАТО, є більш практичне питання. Якби Україні було надано членство зараз, то стаття 5 НАТО (напад на одного члена є нападом на всіх) автоматично спрацювала б, тому що Росія активно нападає на Україну. Це змусить сили НАТО атакувати Росію.

Але ретельно сформульоване умовне зобов'язання про членство України в НАТО після закінчення війни, найімовірніше, відбудеться найближчим часом. У короткостроковій перспективі зверніть увагу на інші безпекові зобов'язання.

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