Російська провокація під Куп'янськом. Як противник хоче змусити Україну кинути у бій резерви

На Куп'янському напрямку росіяни очевидно готують наступні дії. Військовий експерт Костянтин Машовець аналізує те, що вже зробив противник, та намагається передбачити, що буде зроблено.

Спробуємо зрозуміти — як саме противник може перейти до активних (наступальних) дій на Куп'янському напрямку.

Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до розгляду тих чи інших варіантів, треба зробити низку зауважень загального характеру, стосовно причин і наслідків активних дій противника оперативно-тактичного масштабу на цьому напрямку…

Головна причина — це реалізація задуму російського військового командування, щодо проведення стратегічної оборонної операції силами "Объединенной группировки ВС РФ на Юго-Западном ТВД" в межах літньої кампанії 2023-го року… Іншими словами — ймовірний наступ противника оперативно-тактичного масштабу на Куп'янському напрямку є одним з елементів загального російського плану цієї операції. Тобто того, що зараз називають "великим планом генерала Герасимова"

Головний сенс цього плану (задуму) полягає в тому, щоб попередньо, мінімізувавши результати наступу ЗСУ на обраному ними напрямку, примусити українське військове командування ПЕРЕДЧАСНО і БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО задіяти свої оперативні резерви (а потім й стратегічні). Після чого… самими перейти до активних наступальних дій на раптовому та несподіваному для ЗСУ операційному напрямку. Й добитися, принаймні, оперативно-тактичного успіху, таким чином, створивши передумови для успішного завершення всієї стратегічної оборонної операції…

Й третє, крайнє зауваження, щодо обрання саме Куп'янського напрямку. По тверезій, адекватній оцінці ситуації на інших операційних напрямках, єдиним "конкурентно спроможним" напрямком для Куп'янського є так званий Сіверський виступ ЗСУ, де його північним та південним фасами є відповідно Лиманський напрямок та Соледарський виступ противника. Але, якщо оцінювати у КОМПЛЕКСІ… то цілком можливо дійти до висновку, що все ж-таки Куп'янський напрямок у цьому плані значно виграє у Сіверського…

Перш за все, одним, але дуже вагомим показником — для того, щоб добитися успіху на Куп'янському напрямку противнику треба "пройти" набагато менші відстані й задіяти менше сил і засобів, ніж для того, аби "вирішити проблему" Сіверського виступу. Так, обсяг й розмір ГІПОТЕТИЧНОГО успіху в районі Сіверська може бути трохи більший, ніж би це відбувалось в районі Куп'янська, але й ймовірність його самого тут менша на порядок, через цілу низку причин (наприклад, через необхідність форсувати р.Сіверський Донець під вогнем)…

Тож тепер, розглянемо конкретно… як противник може діяти на Куп'янському напрямку. За великим рахунком, для противника тут є рівно 2 (ДВА) варіанти дій…

Варіант №1

- Головний удар наноситься з району Миколаївка — Нова Тарасівка — Ягідне — Орлянка у напрямку Степова Новоселівка — Петропавлівка. Допоміжний з району Гороб'ївка — Вільшана — Лиман Перший — Масютівка у напрямку Синьківка — Кучерівка (або Петропавлівка)

Варіант №2

- Напрямки ті ж самі, тільки розподіл пріоритетності (й відповідно, сил та засобів — протилежний)

Є ще варіант — "рівномірна" пріоритетність між цими напрямками, але в такому разі — шанси на загальний успіх, очевидно, знижуються… Тому, з точки зору варіативності, я би, все ж-таки, на свій власний погляд, зробив би один з напрямків пріоритетним… Тим паче, що в російського командування, зважаючи на ситуацію на інших операційних напрямках… не так вже й багато сил і ресурсів, щоб діяти своїми підготовленими резервами — "по баХатому"…

Росіяни не втримали Куп'янськ минулої осені - і тепер хочуть відігратися

Тепер подивимось, як це може виглядати безпосередньо "на солдатиках"… або як це прийнято у реальному російському війську "на ящике с песком"…

У варіанті №1 … очевидно, що противнику доведеться попередньо провести оперативне розгортання ударного оперативно-тактичного угрупування саме у вказаному мною районі. Й за великим рахунком, він ВЖЕ це зробив, або ну дуже близький до його завершення… Але, як завжди, є одне "але"… Стосовно допоміжного удару, то йому доведеться провести у вихідному районі також певне перегрупування своїх сил й засобів… Сенс тут в чому — а в тому, що перед початком масштабної активізації необхідно буде зробити 2 речі — ущільнити бойові порядки 138-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр), з метою концентрації її головних сил на свому лівому фланзі, й підсилити 25-у омсбр (її сусіда ліворуч)… На мій, ну дуже суб'єктивний погляд це буде зроблено перед самим початком цього наступу… Й відповідні сили у противника для цього, безумовно, є… Це 11-й армійський корпус (АК), а саме його 18-а мотострілецька дивізія (мсд) — її 79-й та 275-й мотострілецькі полки (мсп). Обидва зараз стирчать у тилах, в районі с.Троїцьке (я так розумію "відновлюються та доукомплектовуються" у корпусному базовому районі), але я впевнений, що "по первому свистку" вони з'являться в районі с.Богданівське чи с.Вільшана…

… очевидно, що противнику доведеться попередньо провести оперативне розгортання ударного оперативно-тактичного угрупування саме у вказаному мною районі. Й за великим рахунком, він ВЖЕ це зробив, або ну дуже близький до його завершення… Але, як завжди, є одне "але"… Стосовно допоміжного удару, то йому доведеться провести у вихідному районі також певне перегрупування своїх сил й засобів… Сенс тут в чому — а в тому, що перед початком масштабної активізації необхідно буде зробити 2 речі — ущільнити бойові порядки 138-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр), з метою концентрації її головних сил на свому лівому фланзі, й підсилити 25-у омсбр (її сусіда ліворуч)… На мій, ну дуже суб'єктивний погляд це буде зроблено перед самим початком цього наступу… Й відповідні сили у противника для цього, безумовно, є… Це 11-й армійський корпус (АК), а саме його 18-а мотострілецька дивізія (мсд) — її 79-й та 275-й мотострілецькі полки (мсп). Обидва зараз стирчать у тилах, в районі с.Троїцьке (я так розумію "відновлюються та доукомплектовуються" у корпусному базовому районі), але я впевнений, що "по первому свистку" вони з'являться в районі с.Богданівське чи с.Вільшана… У варіанті №2… який, судячи зі всього, менш ймовірний, але повністю не виключений… навряд чи командування противника почне масштабне перегрупування сил й засобів між напрямками (навіть в межах виключно УВ "Запад"), особливо стосовно свого ударного оперативно-тактичного угрупування (інакше, воно просто насторожить українське командування цими переміщеннями). Більш логічно було би підсилення у смугах тих же самих 138-ї та 25-ї омсбр ДОДАТКОВИМИ силами та засобами, так би мовити "зі сторони"… І вони також є у росіян. Починаючи з 5.07.2023-го року на територію РФ почали прибувати підрозділи 3-х мотострілецьких полків (2 зі складу 20-ї загальновійськової армії (ЗВА), й 1 зі складу 1-ї гв. ТА, ага тієї самої, частини й з'єднання якої й складають основу вище зазначеного оперативно-тактичного угрупування розгорнутого на Куп'янському напрямку). У яких, якраз й закінчився "цикл підготовки" на білоруських полігонах… Ну так, "чисто випадково" збіглося — момент закінчення їхнього циклу бойової підготовки та бойового злагодження й необхідність наростити сили на Куп'янському напрямку "свіжими" частинами… ну шо, буває таке (насправді, ні… не буває, в армії жодних випадкових переміщень в принципі не існує…).

Отже, як воно може відбуватися в реальності…

Скоріш за все, розпочнеться саме в районі с.Синьківка (хоча може й трохи східніше)… Атакують підрозділи 25-ї омсбр (до речі, саме в її смугу оборони російське командування завезло декілька рот штибу "Шторм-Z", що вже само по собі каже достатньо) та лівофлангові 138-ї омсбр. Головна дирекція — на Петропавлівку…

Після того, як противник виконає найближче завдання на цьому напрямку (а це, очевидно — просування на південь на визначену відстань й захоплення с.Синьківка), а головне — дочекається вводу у бій українським командуванням тактичних (й можливо частини оперативних) резервів на цій ділянці… в хід підуть підрозділи 2-ї мсд та 47-ї тд.

Найбільш ймовірна ділянка прориву — Іванівка — Кислівка, хоча може бути й трохи північніше… Головна дирекція (найближче завдання) — дорога Р-07 та рубіж с.Степова Новоселівка — с.Котлярівка. Після досягнення — може бути подвійний розвиток — або вздовж дороги у північно-західному напрямку безпосередньо на Петропавлівку (й далі на Куп'янськ), або у напрямку на с.Піщане, аби досягнути рубежу Піщане — Табаївка та перенести головні зусилля у смугу 138-ї та 25-ї омсбр, одночасно прикриваючи наступаюче угрупування з найбільш важливого й загрозливого для противника напрямку — півдня…

Ну, це звісно, все виключно мої "домыслы"… як насправді задумало російське командування, я не знаю… але я би, на його місці робив саме так…

Загальний сенс, думаю, шановні читачі, вам зрозумілий…

Створюються 2 угрупування на Куп'янському напрямку

Одне — більше (головне), інше — менше (допоміжне)

Вони наносять удар, спочатку у відповідності із своїм статусом, потім міняються "ролями"… головне завдання — витягнути наші резерви на якісь з цих двох напрямків й зв'язати їх, потім, за необхідності, "поміняти" їх статус ( в сенсі, перенести зусилля). Якщо їх вдасться зв'язати на допоміжному напрямку з самого початку — така необхідність відпаде…

Загальний сенс цього задуму — почергове (або ОДНОЧАСНЕ, залежно від ситуації) просування обох угрупувань по головним дирекціям — з півночі на південь вздовж р.Оскіл прямо на Куп'янськ, "звертаючи" нашу оборону північніше міста, а також вздовж дороги Р-07 у північно-західному напрямку, також на м.Куп'янськ…

Гловна "родзинка" всього цього задуму противника, це якраз й є -так званий, режим "мерехтіння"… тобто активне маневрування його силами та засобами між двома, досить близько віднесеними одне від одного, напрямками, яки до того ж, сходяться в одній умовній "точці" — район Куп'янск — Вузловий — Кучерівка — Петропавлівка — Курилівка.

Саме такий "образ мыслей" приходить мені на думку, після оцінки та аналізу ситуації на Куп'янському напрямку…

Мушу визнати, задумано досить оригінально та нетривіально, що не зовсім характерно для противника…

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