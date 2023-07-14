Генерал Попов — новий Пригожин. У Росії — черговий кандидат на роль ручного заколотника

Історія з генералом Поповим показує: у Росії тривають спроби переформатувати якщо не владу, то хоча б армію, пише аналітик Ігар Тишкевич . Але не бачить у цій постаті жодного натяку на бунтаря чи заколотника.

У росіян новий кандидат на заміщення вакантної посади "публічного Пригожина". Знайомтеся — колишній (уже) командувач 58-ї армії генерал Іван Попов.

Традиційна історія для "народного улюбленця" — різав "правду-матку" — зняли — звернувся до соратників. Ну і ПІБ якнайкраще підходить на роль генерала від народу — Іван Іванович Попов — скрепність у кожному слові.

Критикує "вище командування". Але не концентрується персонально на Шойгу (хоч того згадує). Занадто багато деталей не дає, залишаючи місце для кроку назад. А публічно просуває його депутат Держдуми Андрій Гурульов. Який, до речі, раніше також командував 58-ю армією.

Шойгу і Герасимову немає причин розслаблятися

Сприймати це як "бунт проти вищого керівництва" не раджу. Як заколот або смуту теж. У МО РФ будуть кадрові перестановки. Але вони стосуються умовних 2-ї і 3-ї лінії керівництва. Є кілька груп, які хочуть посилитися, просунувши на вакантні посади своїх людей. Тому поки що маємо закулісну бійку за місця і погони.

Ну і сам Попов може стати певною політичною фігурою (якщо так вирішать нагорі), Зокрема, нагадаю, що Кремлю необхідна партія радикального спрямування. Не виникла самостійно, а створена і підконтрольна, якій наказано акуратно критикувати начальство. Такий собі аналог партії "Родина", що існувала на початку 00-х. Опальний генерал — ідеальна кандидатура. Звісно, якщо буде ухвалено рішення про старт політичного проекту в найближчі місяці.

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