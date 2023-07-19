Гроші є – куди витратити? Як місцева влада виявилася з величезним несподіваним доходом

Економіст Павло Вернівський пояснює, як так сталося, що в розпал війни місцева влада за рахунок зарплат військових отримала серйозну надбавку до бюджету. І пропонує механізм перерозподілу цих коштів на військові цілі.

Скажу і свою думку щодо витрат місцевих бюджетів на стадіони.

Головна проблема полягає в наступному.

Коли місцевим бюджетам передавали левову частину доходів з ПДФО, то планувалось, що таким чином місцеві органи влади будуть зацікавлені в створені робочих місць. І завдяки цим новоствореним робочим місцям, вони будуть збільшувати доходи власного бюджету. Ідея сама по собі непогана.

Просто коли почалась загальна мобілізація, то виявилось, що без будь-яких зусиль зі сторони місцевої влади, почали з’являться нові робочі місця в сфері безпеки і оборони. Причому це офіційно працевлаштовані з рівнем зарплати вище за середню по Україні.

Ну уявіть собі, що в бюджеті 2021 загальний фонд оплати праці військовим та поліції складав трохи більше 100 млрд. А в бюджеті 2023 цей фонд збільшився в 10 раз — майже 1 трлн грн.

973 млрд * 18% = 175 млрд повертається назад в бюджет у вигляді ПДФО. І 75% з цих коштів йдуть в місцеві бюджети, а це 131 млрд додаткових коштів, які отримують місцеві бюджети, бо в країні йде війна.

Зарплати військових стали несподіваним джерелом прибутку для місцевої влади Фото: Укрінформ

І тут виникла парадоксальна ситуація. Економіка впала, бо з краіни виїхало мільйони осіб працездатного віку та впали доходи бізнесу.

В той же час, доходи місцевих бюджетів зростають за рахунок зарплат військових!!!! Вони в шоколоді. Гроші є - і вони шукають, куди їх потратити.

Саме тому я вважаю, що ця ситуація потребує вирішення. І не просто спрямувати гроші на дрони замість стадіонів.

Місцеві органи влади треба примусити інвестувати ці гроші в розвиток, в створення робочих місць. І такими робочими місцями можуть бути ті самі виробники дронів. Насправді, ми зараз можемо створити галузь з мільйоном робочих місць!!!

Просто єдина проблема в тому, що самостійно місцеві бюджети не зможуть це зробити через відсутність координації між собою. Ну щоб розуміти, хто які напрямки закриває. А для цього необхідна загальна стратегія!!! Необхідне законодавство. Необхідні інструменти. І ці всі речі можуть зробити органи центральної влади.

Тому мені дивно, як зараз центральна влада намагається звинувачувати місцеву, що ті якось не так витрачають гроші. Тут обидві сторони варті одна одну.

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