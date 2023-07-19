Росія кинула в бій майже все: скільки резервів залишилося у супротивника і з чим можуть зіткнутися ЗСУ

Резерви, якими Росія зможе підкріпити свої дії на фронті, не так багато, вважає військовий експерт Костянтин Машовець . Їх у жодному разі не вистачить, якщо доведеться ліквідувати український прорив.

Російський фінт резервними вухами…

або як сховати зайве…

В мене тут нещодавно питали щодо резервів противника, готових до вводу у бій… якими розпоряджається безпосередньо ГШ РФ.

Так ось, для розуміння рівня "резервного напруження" — декілька цифр по російських резервах…

особового складу — 41.5 тисячі в\сл

танків — 62 одиниці

бойових броньованих машин (ББМ), всіх категорій — 192

артилерійських систем — 124

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) — всього 13 одиниць

ПУ тактичних\оперативно-тактичних ракетних комплексів (ТРК\ОТРК) — 14 одиниць

Російських резервів явно не вистачить для серйозної справи Фото: Мiноборони РФ

По суті, що це означає…

У розпорядженні ГШ РФ на випадок "оперативного прориву" є резерви чисельністю у недоукомплектований армійський корпус (АК), в якому більш-менш боєздатними є "умовно-розрахунковими" 2 танкових батальйони + 6 мотострілецьких… ну й — 3-4 артилерійських дивізіона, 1 реактивний дивізіон + 2 ракетних дивізіона… решта — територіальні війська та "стрілецькі" частини й підрозділи мобілізаційного резерву…

Це не ті сили й засоби, якими реально "купировать" оперативно-тактичний прорив військ противника, який стрімко перетворюється на оперативно-стратегічний…

Очевидно, що таке становище склалося не само по собі й явно не є випадковим… Скоріш за все, командування військ противника було ВИМУШЕНЕ більшу частину своїх оперативних та стратегічних резервів — або ВЖЕ ввести у діло, або вони знаходяться зараз на етапі оперативного розгортання на визначених напрямках (Куп'янський, Лиманський, Авдіївський та Запорізький і Краматорський).

Насправді, основна маса російських резервів сконцентрована не на стратегічному, а на оперативних рівнях. Річ у тому, що у російського командування рівня оперативних угрупувань військ (ОУВ) у загашнику, безперечно, ще є, окрім вище вказаних військ (сил), власні резерви оперативного рівня, причому, за обсягом вони цілком співставні із "гш-овськими". Наприклад, у УВ "Восток" ще "десь вештаються" як мінімум — 2 мотострілецьких бригади (омсбр), а у УВ "Запад" "на ничці" є ціла мотострілецька дивізія (мсд), правда … 2-х полкового складу. Це все відноситься формально не до резервного компонента рівня ГШ, а до діючих військ, безпосередньо, у складi "об'єднаного угрупування", але в реальності… це і є резервом "першої черги"…

Наскільки я розумію, так звана "гонитва резервів" впевнено наближається до свого драматичного апофігею… Обидві сторони, наскільки я розумію, дуже добре усвідомили сенс прислів'я про те, що "зайва соломинка ламає хребет верблюду", але обидві сподіваються на те, що ця соломинка буде саме їхньою…

Підсумуємо…

Наскільки нам (групі ІС) відомо, зараз в цілому ряді органів військового управління російських військ точаться досить жваві дискусії на рахунок виправданості задіяння цілого ряду резервних формувань (зокрема, у Південній операційній зоні).

Одна частина "управлінців" вважає, що це є "слишком поспешным решением", інша виправдовує його "неустойчивостю передовых подразделений, и их измотаностью" (маються на увазі, понесені ними втрати).

Я думаю, їх "розсудить" українське військове командування, яке дуже добре опанувало методологію під назвою — "рветься там, де тонко…". Річ в тім, що таких "тонких" напрямків та ділянок у росіян намічається загрозливо багато, а резервів для латання цих проріх… не так й вже багато.

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