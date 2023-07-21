Росія залишає Чорне море. Чому Москва переміщує свою зернову логістику на Балтику

Атакуючи Одесу та Миколаїв, росіяни очікують на дестабілізацію ситуації у своїх чорноморських портах. Тому, пише економічний оглядач Олексій Кущ , Москва поступово переміщує зернову логістику в Балтику.

З російської аналітики.

РФ переміщує зернову логістику в Балтику.

Перевалка там подвоюється щорічно і вже склала 2 млн тонн.

Але в перспективі — 25 млн тонн або 50% перевалки експорту.

Відкрився новий портовий комплекс у Висоцьку Ленінградської області — перевалка 200 тисяч тонн у Туніс.

Інвестиції в проєкт — понад 5,5 млрд рублів.

Обсяг перевалки після завершення будівництва — 4 млн тонн на рік.

Ще один термінал в Усть-Лузі потужністю в 10 мільйонів тонн.

Відправлятимуть зерно в Африку, Азію та Близький Схід.

Навіщо росіянам переорієнтація на Балтику?

Офіційно — для перерозподілу навантаження на логістику.

Неофіційно — росіяни очікують на дестабілізацію ситуації у своїх чорноморських портах.

Найімовірніше, просто зараз формується вузол геополітичних ризиків у Чорному морі.

Саме до нього і готується РФ, створюючи резервну логістику в балтійських портах.

На графіку — перерозподіл російських логістичних потоків по зерну.

Джерело