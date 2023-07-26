Вілла, шопінг, дві сорочки: як нардепи влаштовують собі гарну відпустку за кордоном у розпал війни

Народного депутата Юрія Арістова було помічено відпочиваючим на Мальдівах у п'ятизірковому готелі. За мотивами цього сюжету журналіст Сергій Висоцький написав іронічний "майстер-клас" на тему "Як депутату поїхати у відпустку під час війни".

Як поїхати без палева у відпустку під час війни, якщо ви впливовий народний депутат від влади: майстер-клас!

Правда, на жаль, Мальдіви за такою схемою не варіант.

Набираєте посла в Іспанії чи Італії. І кажете, що у вас є термінова необхідність за два тижні зустрітися хоча б з одним парламентарем, громадськістю, діаспорою, чиновником за дуже важливою темою, яка співпадає із профілем вашого комітету (екологія, права людини, продовольча безпека, тощо).

Краще, звичайно, Італія. Бо до узбережжя Тірренського моря від Риму дуже близько. Це, звичайно, не Адріатика, але на крайняк згодиться. Від Мадриду до Валенсії чапати довго. Та й місце намолене, можуть спалити.

Йдете до голови комітету, скоріш за все, вашого дружбана, та кажете: старий, терміново треба у справах виїхати в Італію (підморгуєте). Він дає вам лист про крайню важливість укріплення стосунків з Італією. Пересилаєте послу. Можете опціонально попросити зробити дзвінок до посольства і голову комітету.

Посол шукає вам у Римі хоча б одного розмореного літом парламентаря. Їх там 600 + 200 сенаторів. Когось надибати можна.

Їдете в Рим. Берете із собою один костюм, одну сорочку, туфлі та дві краватки (це важливо)! Їдете на повноцінних п’ять днів. Плюс берете півтора тижні на дорогу авто. Призначаєте першу зустріч у день приїзду, другу якусь (діаспора там) у день, наступний за днем повернення до Риму. На першу вдягаєте першу краватку, на другу — другу! Орендуєте на ці 5 днів віллу (ніяких готелей)!

В перший день даєте завдання прессекратарю написати пафосний пост з фоткою зустрічі: прибув до Італії для обговорення нагальних проблем сьогодення. Я в костюмі та краватці у 35 градусів жари — на які тільки жертви не підеш заради Батьківщини! Чілите на віллі. В останній день — ще один пост. Зустріч в іншій краватці та текст: минулі плідні п’ять робочих днів в Італії. Не про все можу розповісти. Не всі зустрічі були публічними. Італія — наш друг, який надає величезну підтримку. Всі п’ять днів не їв, не спав, думав про Україну! Вищий пілотаж — на третій день мотнутися десь на години дві до Риму, зайти в посольство — фотка звідки: скоординували зусилля дипломатії та парламенту у справі пільгових постачань соусу арабьято для тимчасових переселенців!

Дорогою туди і назад можна потусити у горах Словенії, заїхати на шопінг до Відня, погуляти Будапештом!

Суцільний профіт!

А то Мальдіви, готелі дорогущі! Як діти, чесне слово!

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