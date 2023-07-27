Вагнерівці як ядерний фактор. Чому люди Пригожина в Білорусі підвищують ймовірність світового конфлікту

ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЯЗ ВИРОСЛА

Змушений скорегувати свій прогноз щодо можливого використання недоімперією ядерної зброї — як проти України, так і проти інших країн.

Нагадаю — це мій особистий експертний рейтинг вірогідності. До 2014 року він тяжів до нуля, після анексії Криму і захоплення Донбасу дещо піднявся, але не суттєво — до 3%. Після повномасштабного вторгнення, зрозуміло, піднявся — до 10%, це щось подібне до небезпеки керування авто у нетверезому стані.

Зараз ця загроза, на моє переконання, зросла до 13%. Поясню, чому.

Розвідка США фактично підтвердила, що частина російської тактичної ЯЗ перевезена до Білорусі. При цьому контроль за нею зберігається у РФ.

Картопляний дуче Лукашенко відразу заволав, що Польща знову, вже вкотре, збирається напасти на його, Лукашенко, особистий город. Між іншим, дуже нагадує риторику Кремля перед вторгненням в Україну. Тобто, ми це чули.

Але з’явився новий, доволі непередбачуваний фактор — вагнерівці у Білорусі.

Їх там планується до 20 тисяч. І вони вже навчають білоруських вояків воєнній справі, а також всім перевагам найманства — вбивай, ґвалтуй, грабуй, а тобі за це ще й гроші платять. Романтика! Тобто, вербують нових учасників ПВК.

Загін з 5 тисяч вагнерівців мало не взяв Москву. 20+ легко захоплять Мінськ і всю Білорусь. Насправді захоплять або імітаційно — окрема розмова, але важливо, що разом з ЯЗ, яка туди перевезена.

Назрівають ігри з ядерною зброєю у Білорусі Фото: Ілюстративне фото

І виникне дивна ситуація: чемоданний фюрерок буде розповідати, що він вже не має до найманців жодного відношення і впливу. Лукашенко — теж саме, якщо буде мати змогу щось говорити. А Пригожин почне розповідати, що в нього є коди розблокування ЯЗ (давно купив про всяк випадок) і лякати Україну і НАТО ракетно-ядерним ударом. І показово може один удар кудись нанести…

Зрозуміло, що всі притомні люди будуть знати, що все це — спецоперація Кремля. Але світ буде сприймати по-іншому. Він і зараз бачить, що в нас якійсь незрозумілий конфлікт між РФ і Україною, а не спроба РФ зламати весь світовий порядок.

Мене можуть запитати: нащо такі складнощі, якщо орчі вуха Кремля все одно стирчатимуть? Річ у тому, що Путін — чекіст, які колишніми не бувають. В нього чекістський склад мислення, йому обов’язково потрібно все легендувати, переводити стрілки, напускати туману. Він не може інакше.

На користь такого сценарію ще одна обставина. Пригожин налякав Путіна до неможливості, продемонстрував всім ницість і жалюгідність його влади. Таке не пробачається, а "повар" досі живий. Це можливо виключно у варіанті, коли він потрібен Путіну для чогось, на що ніхто інший не здатен. А Пригожин — авантюрист, якій здатен на все.

Наостанок: те, що я зараз описав — не є обов’язковим варіантом розвитку подій. І певне підвищення ядерної загрози не є критичним. Не маю наміру когось лякати. Але не зважати на події, що розгортаються, було б непрофесійно з мого боку.

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