Виробництво бойової авіації в РФ: 10 років падіння та маніпуляцій

"З 2014 року, коли проти Росії почали запроваджувати санкції, чітко простежувалася стійка деградація виробництва бойової авіації РФ. Також водночас фіксувалося і падіння якості та надійності виробленої продукції. І з урахуванням сучасних тенденцій, виникає серйозний сумнів, що Росії вдасться вибратися з авіаційного глухого кута". Думка.

Однією з найбільш пріоритетних програм посилення та модернізації російської армії був авіаційний напрямок. Російська авіація на початку 2000-х вимагала масштабного переозброєння майже всіх видів бойових літаків. І, починаючи з 2010-х, поповнення та оновлення ВКС Росії стало з кожним роком нарощувати свої масштаби та обсяги, досягнувши піка поставок у 2014 році — 101 одиниця техніки.

Але після 2014 року поставки стали знижуватися, а якість продукції деградувати. Вторгнення в Україну в 2022 році взагалі значно знизило потенціал російських ВКС. Зі свого боку, у липні перший заступник гендиректора держкорпорації "Ростех" Володимир Артяков заявив про те, що виробництво бойових літаків у Росії збільшилося вдвічі. "За деякими позиціями ми вдвічі збільшили кількість бойової авіації, яку випускаємо для Міністерства оборони. Це Су-30, Су-34, Су-35 — вони дуже ефективні на лінії зіткнення", — заявив Артяков.

Тим часом реальні показники виробництва говорять дещо про інше. Так, згідно з наявною у відкритих джерелах інформацією, в 2022 році поставки нових бойових літаків до ВКС Росії склали 29 одиниць, а саме: 10 фронтових бомбардувальників Су-34, 7 винищувачів Су-35С, чотири Су-30СМ2, два Як-130 і 6 Су-57. До речі, не було здано жодного МіГ-35С чи МіГ-35УБ.

І хоча 2022 рік виявився не гіршим роком десятиліття з постачання бойової авіаційної російської техніки, падіння поставок очевидне, і про перспективи подвійного зростання явно не йдеться. Але навіть не це головне.

Володимир Артяков зазначав, що досягти зростання виробництва їм удалося завдяки модернізації. Мені складно судити про те, як можна модернізувати виробництво в епоху тотальних санкцій, але постає питання: якщо вірити словам Артякова, то в 2023 році російська авіація поповниться щонайменше 58 зразками техніки завдяки цій найпотужнішій модернізації, але що це тоді було в 2014-му, коли було здано 101 літак?

Виникає серйозний сумнів, що Росії вдасться вибратися з авіаційного глухого кута

Наприклад, у 2014-му було здано за рік 24 винищувачі Су-35С, а це понад у 3 рази більше, ніж у 2022-му. Тобто, навіть після найпотужнішої модернізації російське виробництво рівня 2023 року нижче за виробництво 2014-го?

У 2023 році ВКС Росії було передано дві партії винищувачів Су-35С, у червні і в липні, але в обох випадках не повідомлялося, в якій кількості. Навіть бортові номери літаків були заретушовані, і все, що відомо, їхній колір — синій. Тобто верифікувати поставки складно, особливо з урахуванням того, що літаки тієї самої партії могли бути подані двічі.

Літаків Як-130 у 2023 році було передано також невідому кількість і була одна партія. З урахуванням поставок у попередні роки, не виключено, що було передано 2 літаки. Аналогічно Су-30СМ – передано одну партію, без конкретики, але можна припустити, що вона відповідає поставкам 2021 і 2022 років, тобто — 2 літаки в партії.

У червні так само було передано першу партію фронтових бомбардувальників Су-34М. Кількість не називалася, але на всіх фото та відео передачі фігурувало лише 2 машини. Передача винищувачів, нібито п’ятого покоління, Су-57 у 2023 наразі не здійснювалося.

Отже, що ми маємо?

За першу половину 2023 року до ВКС Росії були передані:

Су-35С — дві партії;

Су-34М — одна партія;

Су-30СМ — одна партія;

Як-130 — одна партія.

Водночас не було передач Су-57 та МіГ-35. Зважаючи на досвід минулих партій, можна припустити, що загальна кількість переданої авіації в межах 10 одиниць. І,з огляду на все вищевикладене, ми маємо повірити Володимиру Артякову в те, що виробництво авіації в Росії зросло вдвічі?

З 2014 року, коли проти Росії почали запроваджувати санкції, чітко простежувалася стійка деградація виробництва бойової авіації РФ. Так само водночас фіксувалося і падіння якості та надійності виробленої продукції. І з урахуванням сучасних тенденцій, виникає серйозний сумнів, що Росії вдасться вибратися з авіаційного глухого кута, не кажучи вже про якісь ефемерні нарощування виробництва.

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