Заборона на виїзд чоловікам на 3 роки. Чому це призведе до соціального вибуху

Заборона на виїзд чоловіків ще на три роки призведе не до порятунку нації, а до соціального вибуху такої сили, що Коліївщина 1768 року здаватиметься дитячим садком. Відповідь на дискусію, розпочату Вадимом Денисенком.

"Ми все про@бали, тому давайте введемо кріпосне право"

Років 15 тому я писав, що коли у наших феодалів вичерпаються всі інструменти утримання людей, то вони спробують запровадити нове кріпосне право.

І ось учора Вадим Денисенко пише, що після війни потрібно на три роки закрити виїзд для чоловіків. Бо інакше ми не збережемося, як нація, бо люди розбіжаться. Так от.

Ми не збережемося як нація, якщо ми тотальні провали в державному управлінні компенсуватимемо новим кріпосним правом. Яка на фіг найвільніша країна у світі, якщо ми на роки обмежимо свободи? Люди нікуди не тікали б, якби наша влада під час війни будувала ракети, системи ППО і танки замість прокладання сотень кілометрів плитки, висаджування італійських сосен та іншого тупого і безсоромного розпилу. Багато мужиків хочуть звідси звалити, дивлячись на безсоромну і нахабну показну розкіш життя військкомів, які стали кастою феодалів, що грабують бізнес і населення.

Які мотивації жити в Україні, коли після знищення значного кластеру енергетики влада пів року засаджує клумби, але відновлено лише 1,9% знищеної генерації. Клоуни, як ви будете переживати зиму? Прикрившись квіточками? Або ви думаєте, якщо буде перемир'я восени, то не буде десятиградусного морозу? А якщо не пощастить і тиждень буде мінус двадцять? А якщо буде мінус двадцять і прильоти ракет? Чому населення має страждати через те, що ви не здатні організувати елементарні процеси або жадібні настільки, що будете патрати Україну навіть стоячи на краю біля труни?

Тому заборона на виїзд чоловіків ще на три роки призведе не до порятунку і нації, а до соціального вибуху такої сили, що Коліївщина 1768 року здаватиметься дитячим садком. І внаслідок цього Україна гарантовано розпадеться. Що ще потрібно буде зробити заради порятунку влади феодалів, які обі@ралися? Одягти браслети всім чоловікам? Запровадити панщину на три дні на тиждень, щоб феодали могли й далі купувати палаци по 200 млн доларів у Франції? Заборонити говорити про ситуацію в країні в компанії більше двох осіб?

Вадиме, ти точно впевнений, що ми ведемо боротьбу за спокій феодалів? Велика визвольна війна за право жити в несвободі? Та х@й там. Ті, хто з влади це ініціюють, опиняться на вилах швидше, ніж вони можуть собі уявити.

Джерело.