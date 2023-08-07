Росія підриває Україну зсередини. Чому зараз почалося полювання на воєнкомів і корупціонерів

Єдиний напрямок, де росіяни можуть нас продавити найближчим часом — зсередини, стверджує військовий аналітик Олексій Копитько . І пояснює, як ворог це робить просто зараз і робитиме надалі.

Про поточний момент.

Росіяни активно обсмоктують тему "2 місяців контрнаступу". Мовляв, в українців нічого не вийшло. Їм вторять зацікавлені групи на заході.

Якщо коротко: "а ось і ні". Але є нюанси.

У Росії проблеми на фронті. Великі. Посилюються. У Росії є успіхи і невдачі з міжнародного порядку денного. Дуже в'язка боротьба. На жаль, у Росії є прогрес у створенні умов для внутрішньої дестабілізації України. Це потребує уваги.

Детальніше.

За два місяці (усталилася думка, що "контрнаступ" розпочався 4 червня, нехай буде так) список того, що "не вийшло", має такий вигляд:

у РФ стався збройний заколот (захопили місто-мільйонник, збили дефіцитний літак і кілька вертольотів, на хвилиночку), який показав нестійкість владної конструкції;

як заходи реагування на заколот проведено репресії в армії і в середовищі "турбопатріотів" (арешт Гіркіна, обскубування Z-каналів), що в короткостроковій перспективі стабілізувало ситуацію, але додатково підточило правлячий режим;

російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС, "закривши" питання з водою в Крим і спантеличивши колаборантів думкою "а далі-то що?";

сталися інциденти з вибухами в Москва-сіті;

вибухом пошкоджено міст через Керченську протоку;

у порту Новоросійська пошкоджено БДК, атаки зазнав танкер, що перевозив паливо до Криму і Сирії;

на сході українські війська почали охоплення Бахмута з півночі та півдня;

на запорізькому напрямку на одній із ділянок українські війська подолали смугу забезпечення і впритул підійшли до основної лінії оборони противника, ще на двох ділянках вихід до основної лінії має вигляд найближчої перспективи;

у районі Сватове-Куп'янськ, Кремінна — Лиман росіяни великими силами рушили вперед із мінімальною метою встановлення лінії оборони по річці Оскіл — зустріли відсіч наших, домоглися мінімальних успіхів із великими втратами;

Чонгарські мости, об'єкти в Криму, Мелітополі, Бердянську тощо із загибеллю росгенералів я навіть не згадую;

Знищено понад 1300 одиниць російської артилерії, понад 120 РСЗВ, приблизно стільки ж засобів ППО і десяток вертольотів Ка-52;

Сили оборони України, крім далекобійних ракет, почали застосовувати касетні боєприпаси, що зняло проблему дефіциту снарядів на період розгортання виробництв...

Це все — на поверхні.

Це не означає, що на фронті легко. Навпаки — дуже важко. Втрати.

Але якщо додати трохи якісних параметрів, якими оперують військові (залучення росрезервов раніше терміну при збереженні наших, дестабілізація логістики та управління роугруповання, ін.), ми бачимо, що на полі бою тенденція для РФ погана.

Нешвидко, але невідворотно.

Тому росіяни намагаються максимально розширити поле битви за рахунок асиметричних заходів — на міжнародній арені та всередині України.

Фрикції вагнерівців у Білорусі, бурмотіння в бік Литви та Польщі.

Вихід із "зернової угоди", удари по українській інфраструктурі з метою підриву продовольчої безпеки, відкриття "другого фронту" в Африці.

Це все спроби створити додаткові кризові точки для партнерів України.

На короткому відрізку це може працювати. Але "другий фронт" теж потрібно забезпечувати. Може статися так, що в гонитві за розміном новостворених проблем на поступки щодо України росіяни спалять дефіцитний ресурс і замість поступок спровокують підвищення тиску.

Саміт у Вільнюсі, зустрічі в Копенгагені/Джидді, та й небездоганний форум у Санкт-Петербурзі показали, що гри в одні ворота (як було раніше) у росіян не вийде.

У Кремлі явно розраховують створити в найближчій перспективі внутрішньоукраїнську кризу Фото: kremlin.ru

На мій погляд, більш-менш раціональний сценарій, на який розраховують у Кремлі — що вдасться дочекатися ще якоїсь великої кризи (а-ля Іран-Ізраїль). Або як мінімум пропетляти до весни, коли виборчі цикли змусять західних політиків демонструвати якийсь позитивний міжнародний порядок денний ("переговори").

Тобто, на міжнародному треку — обмін ударами.

Поки у нас немає можливості "продати" наочний успіх (насамперед — звільнення територій), нашим союзникам непросто. Через місяць (до початку політичного сезону) картинка може бути іншою. Тому Москва вкладається саме зараз, щоб створити максимально негативний фон і спробувати уповільнити програми підтримки України.

Єдиний вектор, де у Москви є успіхи — це ситуація всередині України. Раніше я кілька разів робив на цьому акцент. Так ось — вони працюють у поті чола.

Якщо використовувати метафори: в інтернеті повно відео, як старим дідівським методом у каменоломнях розколюють величезні брили. Свердлять дірки, вставляють штирі, а потім наносять по них удари кувалдою, щоб викликати тріщину потрібної конфігурації. Дешево і сердито. Ефективно, коли правильно задано напрямок розлому.

Росія свердлить максимальну кількість отворів і методично працює на розкол, доки кон'юнктура сприяє: через тимчасову відсутність видимої динаміки та перетворення епічних подій а-ля інцидент із мостом на рутину на перший план вилазить політичний порядок денний, у рамках якого єдність моментально зникає, і ми самі себе з'їдаємо.

Тактика росіян приносить результати, тому що вони маніпулюють реальними проблемами і каналізують енергію, що виникла, у вигідне їм русло.

Основні лінії розколу такі (там нічого принципово нового).

"Регіони — столиця", "ворог у Києві". З цією метою активізовано повітряні удари не-по-Києву, щоб викликати роздратування людей. Прокачується мислевірус "Київ усе стягує на себе, нас кинули".

"Волонтери, активна частина суспільства — проти влади". Свіжі опитування показують, що в масовій свідомості успішно вирощений паразит "армію забезпечують головним чином волонтери". Це очевидна маячня, але вона добре заходить, її підхоплюють живі люди. Будь-яке порівняння чисел обнуляє цю тезу, але цифри працюють гірше, ніж емоції. Росіяни вкладаються в розгойдування цієї тези.

"Корупція — головний ворог". Реальні прояви корупції, невгамовна активність "корисних ідіотів" і різного роду кон'юнктурників призвела до того, що остаточно загубилися межі цієї самої корупції.

Як відомо, все, що нам не подобається у світі інформації — це ІПСО. Тепер усе, що нам не подобається в матеріальному світі — це корупція (від хамства в трамваї до закупівлі барабанів, що виглядає несвоєчасною, але могла бути цілком чесною).

Коли гіперактивні істоти на всіх кутах віщають, що "прострочена дебіторка — це корупція", навіть приводів для розгону особливо не треба шукати.

Далі трек із "корупцією" розщеплюється на сюжети.

Наприклад. Є проблеми з військкомами — росіяни вкладаються в цю історію: від створення фейків до ескалації праведного гніву. Тепер усі воєнкоми — автоматично "корупціонери". Навіть ті, кого тиждень тому перевели з фронту.

Лобовий наслідок — зрив мобілізації. Наступний крок — блокування відправки на фронт обуреними близькими, які вважатимуть будь-яку мобілізацію несправедливістю. Аж до актів саботажу на інфраструктурі.

Зрив мобілізації — неможливість ротації — загроза просідання на фронті. Оскільки зараз ніхто не почує заклик відокремлювати поганих воєнкомів від хороших, щоб не знищити саму функцію поповнення армії — це цілком імовірний сценарій.

У коменти напевно прийдуть люди, які скажуть, що це спроба звалити проблеми на Росію. Ви можете так думати, але росіяни вкладаються в ці ходи. Я не дарма наголосив — вони паразитують на реальних проблемах і домагаються того, щоб замість вирішення цих проблем ми займалися саморуйнуванням. Бо немає почуття міри.

Уся ця метушня готує ґрунт для удару, який, очевидно, буде восени. Його суть — питання "хто винен?". І варіації відповідей.

"Хто винен, що росіяни через 16-17-18... місяців війни (число місяців треба обов'язково додавати) обстрілюють Львів/Харків/Одесу? Росіяни — вороги, це очевидно. Але хто винен? Мер, який полагодив фонтан? Уряд, який не вирішив питання з ППО? А може, ми перехвалили наше ППО?"...

Якщо суспільство довести до потрібної кондиції, пошук "винних" затьмарить і витіснить усю конструктивну роботу. Ми будемо роз'єднані і програємо.

Останніми тижнями я спостерігаю дуже явну тенденцію: знімається табу на неконструктивну критику військового командування. Військово-політичне керівництво і раніше звинувачували в чому завгодно, а зараз поступово зникає тефлоновий захист у військового командування.

Знову ж таки — підводка через реальні проблеми з подальшою ескалацією. А-ля кому підпорядковуються воєнкоми? Кому підпорядковуються військові медики? Хто планує операції? Тощо.

І паралельно створюється дві воронки: 1) хороші командири в середній ланці — погані генерали; 2) хороші генерали — погані командири середньої ланки. У кожну залучаються симпатики, починається саморозкрутка сюжетів.

Трохи поламати мобілізацію — ми трохи сповільнимося, злегка підірвати довіру до командування — ще сповільнимося, спрямувати в бік пошуку винних — багато чого взагалі зупиниться.

І ось усю цю красу просто ідеально показувати нашим партнерам. Мовляв, дивіться, ваші українці хоробро билися півтора року, визнаємо, але більше на них ставити не можна, вони сипляться...

Чому це дуже небезпечно?

Я в режимі папуги за останні кілька місяців неодноразово писав: після того, як загалом вирішено питання із західною зброєю, наступне глобальне завдання — довгострокові програми підтримки, інтеграція в процес оборонного планування союзників.

Процес триває просто зараз. Зараз верстаються бюджети на 2024 рік. Зараз — з урахуванням нашої війни — переглядаються військові плани країн НАТО та інших партнерів.

Якщо ми будемо в цих документах належним чином представлені — отже, і на саміті у Вашингтоні зможемо розраховувати на прорив. І питання інтеграції в ЄС буде йти веселіше. І на самовбивчі для України переговори не буде сенсу заганяти.

Якщо ми пробуксуємо, нам скажуть "почекайте, вгамуйтеся там у себе для початку" — позиції будуть на порядок слабкіші, а поганих сценаріїв — значно більше...

Разом.

Багато ризиків автоматично зникнуть, як стане наочним успіх на полі бою.

Єдиний напрямок, де росіяни можуть нас продавити до цього часу — зсередини.

Це відразу ж послабить позиції на міжнародній арені та викличе ланцюгову реакцію.

Два місяці тому була одна тактика — командування її скоригувало.

Треба дати час, поки вона спрацює.

Терпіння.

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