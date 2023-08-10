Літій – нове золото України. Як економіка країни може зробити ривок у майбутнє

Літій – матеріал, який у сучасному світі стає все потрібнішим. Україна може цим скористатися, стверджує аналітик Анатолій Амелін , адже тут, окрім розвіданих, є ще й перспективні поклади.

Відкриття дня — до 2050 року сукупний попит на літій зросте майже у 20 разів.

…і Україна може це використати!

За даними Геологічної служби США (USGS), 2022 року акумулятори вже поглинали 74% світового виробництва літію.

Причина бурхливого зростання — стійкий попит на зелену енергію, зростання продажів електромобілів, активний розвиток акумуляторних систем накопичення енергії, де літій відіграє важливу роль.

Зокрема, прогнози Tesla припускають, що вже до 2030 року компанії знадобиться близько 1000 кілотонн еквівалента карбонату літію (LCE) на рік, що у 16 разів більше, ніж у 2022 році, і на 30% більше, ніж зараз виробляється у світі.

Декілька важливих прогнозів щодо джерела зростання попиту:

1. Електромобілі

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що до 2030 року кількість електромобілів досягне 125 мільйонів;

Ринок пасажирських електромобілів, заснований на літієвих батареях, щорічно зростатиме на 26% до 2030 року;

До 2050 року електромобілі становитимуть до 90% парку легкових автомобілів у Європі;

Річний обсяг продажу електромобілів перевищить 100 мільйонів одиниць (BloombergNEF, 2021).

2. Відновлювані джерела енергії

За оцінками BloombergNEF, до 2050 року потужність джерел енергії зросте у 6 разів, при цьому на сонячну та вітрову енергію припадатиме до 56% світового виробництва енергії. Що ще більше підвищує попит на літій-іонні батареї.

3. Системи зберігання енергії:

За прогнозами, до 2050 року світовий ринок зберігання енергії вмістить понад 2500 ГВт (Wood Mackenzie, 2020).

У 2022 році обсяг видобутку літію становив 130 тис тонн.

За даними Європейського енергетичного агентства, у 2050 році видобуток літію за базового сценарію становитиме 1,3 млн тонн, за оптимістичного 1,6 млн тонн при розмірі ринку (з урахуванням вторинної переробки літію) майже 2,4 млн тонн.

Де є найбільші ресурси літію?

Болівія — понад 21 млн тонн; Аргентина — 20 млн. тонн; США — 12 млн тонн; Чилі — 11 млн тонн; Австралія — 7,9 млн тонн; Китай — 6,8 млн. тонн; Німеччина — 3,2 млн тонн; Конго — 3 млн тонн; Канада — 2,9 млн тонн; Мексика — 1,7 млн. тонн.

Літієві батареї займають у світі дедалі більше місця Фото: New Atlas

В Україні ресурси оцінюють у 0,5 млн. тонн.

Не так і мало, але…

Але за деякими оцінками, запаси літію в Україні можуть досягати 5 млн тонн, а це вже 7 місце у рейтингу країн та 10% від світових запасів!

В Україні розвідано чотири родовища літієвих руд.

Два в Кіровоградській області — Полохівське та ділянка Добра.

Ще два знаходяться на тимчасово окупованих Росією територіях Запорізької та Донецької областей — Шевченківська та Крута Балка.

Зокрема, данні тільки за Полохівським родовищем:

Балансові запаси 27 774 тис. тонн;

За планової потужності 1100 тис. тонн сирої руди на рік їх вистачить на 27,5 років роботи рудника;

Перша рудна зона простежена протягом 500 м і до глибини 500 м-коду. Нижня межа оруднення не оконтурена. Потужність рудного тіла від 10 до 50 метрів.

Така глибина залягання вимагає будівництва шахти, що значно дорожче видобутку відкритим способом, як це роблять у Латинській Америці. Зокрема, інвестори оцінюють інвестиції в шахту та збагачувальну фабрику у $200-$300 млн.

За рік там панують добувати 1,5 млн. тонн руди. І з неї отримуватимуть 300 тисяч тонн петалітового концентрату. Вартість якого сягає $2 тис тонна (за собівартістю знайшов лише одну згадку оцінки, вона буде близько $1 тис).

Це призведе до зростання доходів компанії до $600 млн. на рік і швидкої окупності підприємства.

Ще $400 млн планують інвестувати у виробництво гідродсиду (вихід із петаліту 1/2).

І ось тут уже починається найцікавіший бізнес.

Ціни:

У 2022 році середня ціна на літій становила $37 тис/тонна;

Максимально ціна сягала 2022 року значення $80 тис за тонну;

У 1 кварталі 2023 року вартість тонни гідроксиду літію у Північній Америці перевищувала $54 тис дол.

Якщо українські виробники зможуть продавати за цією ціною, то їхній дохід перевищить $8 млрд на рік.

Але не варто тішитися, аналітики пророкують падіння цін на літій до 11 тис дол. до 2030 року.

Але давайте подивимося на прогноз попиту… якось не сильно віриться, що ціни впадуть так сильно. Та й що впадуть, теж не сильно віриться.

Так, можна згадати десятки стартапів з іншими матеріалами для акумуляторів… рано чи пізно це буде.

Але ви уявіть, скільки часу має пройти, щоб замінити ринок літію чи скласти йому конкуренцію? І скільки це вимагатиме інвестицій?

Тож літій ще поживе.

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