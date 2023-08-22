Валютна криза в Росії: як замість долара Кремль отримав гори неліквідних рупій та драхм

Нещодавню кризу на валютному ринку в РФ росіянам подарував особисто Путін, який ще і розрекламував долар США .

Якщо ви візьмете статистику за 2023 рік, то профіцит платіжного балансу РФ у першому півріччі 2023 року скоротився на 68%, але це все ще був "+". Проте при близькому розгляді виявилось, що то не плюс, а хрестик. В них відбувся дисбаланс в розрахунках за експорт і імпорт в рублях (та інших нацвалютах, типу рупій, драхм і т.п.) та іноземній валюті "недружніх до РФ країн". На прикладі результатів розрахунків у червні 2023 року видно, що торговий баланс РФ був профіцитним: експорт перевищував імпорт аж на 4,9 млрд доларів США. Але коли розгортаєш експорт по валютам, то виявляється, що в розрахунках в доларах та євро за експорт та імпорт у червні був дефіцит 0,174 млрд доларів, а весь профіцит було сформовано за рахунок розрахунків рублями та іншими нацвалютами. Є проблеми і в торгівлі з Індією, бо отримані рупії РФ не може обміняти на долари, а за межами Індії за них нічого не купити, тому ці рупії залишились на папері, тобто просто підвисли в індійських банках.

Росія має багато рупій — а що толку?

Нагадаю, що саме Путін вимагав, щоб РФ відмовилась від розрахунків в "клятих доларах". Такий стан справ призводить до створення дисбалансів на ринках долар-рубль, євро-рубль, коли торгівельний баланс профіцитний, але валюти (ВКВ) виявляється обмаль. До цієї проблеми додався відтік капіталу з РФ та зростання бюджетного дефіциту при умові недоступності зовнішніх джерел запозичень для уряду РФ.

Цікаво спостерігати, коли всі учасники ринку знають, хто в РФ винний у дестабілізації, але всі мовчать. Згадую і як наші (деякі блогери) підіймали паніку, коли Путiн наполягав на розрахунках рублями і місцевими валютами, і навіть хтось давав оцінку, що це сильний хід. Насправді, це був дуже тупий хід, бо російські експортери затарились місцевими валютами, які не можуть вивести з тих країн, куди вони постачали експорт. А так сталось тому, що експорт і імпорт між двома конкретними країнами майже ніколи не дорівнює 0, а тому дисбаланс в розрахунках гарантований. Тому і використовуються такі валюти для міжнародних розрахунків, як долар США, євро, єна та фунт.

Насправді, кращої реклами для долара США та групи резервних валют придумати не можна було. Тепер весь світ побачив, що буває від ефекту локалізації торгівлі та відмежування від Світового ринку. Поки росіяни роблять вигляд, що все добре, сам Путiн ховається від цієї теми, переклавши проблеми на ЦБ, ну і на простих росіян, яким після рішення ЦБ почали миттєво піднімати ставки по іпотеці.

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