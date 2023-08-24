У Раді — півсотні російських перевертнів. Як Україні позбутися агентів впливу Москви

Мої вітання з Днем Незалежності! Можливо, стиль цього вітання буде здаватись дивним, але разом із проголошенням незалежності ми всі отримали обов’язок її захищати. Пряма агресія РФ поставила крапку у дискусії суспільства навколо НАТО, фінансування армії, але вже вкотре в тіні залишається питання боротьби з російськими агентами впливу на економічному, фінансовому та військово-промисловому фронтах.

Зараз вже можна констатувати факт, що на парламентських виборах 2019 року політичні партії, які проходили до ВР, були "атаковані" росіянами, які напхали до парламенту своїх агентів впливу. Йдеться не тільки і не стільки про фракцію СН, яка на час формування своїх списків і мажоритарників не мала відповідного апарату служби безпеки, а і про так звану опозицію, яка свідомо в свої списки пускала людей, кар’єра яких починалась, наприклад, у ВГТРК "Вести" (м. Москва).

У підсумку ми отримали не ВР, а такий собі вінегрет з достойних діячів, простих людей та законспірованих (і не дуже) учнів та послідовників Азарова, Сівковича, Сацюка, Плужникова, Медведчука та ін., ниточки від яких тягнуться не тільки на Луб’янку (ФСБ), але і до Остоженки (СЗР РФ). З відкритими агентами ОПЗЖ в нас все зрозуміло. Це виявились відносно чесні люди, які й не приховували свої поглядів, їх завданням було збирати під своїми гаслами симпатиків "руського миру" та блокувати роботу влади. За часів незалежності України ця група людей була впливовою, але зараз, коли їхня електоральна підтримка зменшилась до мінімуму, великої небезпеки вони не представляють: їх коло визначене, їх вплив обмежений, а багато хто з них із міркувань власної безпеки втік з України.

Зовсім інша справа — приховані агенти впливу, так звані перевертні. На жаль, попередні дані вказують на те, що перевертні проникли не тільки до парламенту (там їх майже 50 осіб). Росіяни встигли побудувати в Україні цілу систему з перевертнів: їхні агенти впливу працюють по всій економічній вертикалі, в судовій владі (згадайте, російський паспорт судді Верховного суду Львова), є й іноземці з інших країн, які приїхали в Україну з 200 євро в кармані, а зараз управляють бізнесами, які були цікаві росіянам (авіація, банки, нафто-газова галузь, страхування) і т.д.

Давайте ж розберемось, які завдання ставлять перевертням?

Організація деструктивного впливу на всі гілки влади та сфери діяльності держави, включно з економікою та фінансами. Руйнація відносин України із США, ЄС та іншими західними партнерами. Збір та передача росіянам важливої конфіденційної інформації; Прикриття один одного перед органами контррозвідки, правосуддям, громадськістю. Охорона інтересів російського бізнесу, зокрема того, який таємно підконтрольний росіянам. Забезпечення роботи бізнесів, які не належать росіянам, але виконують якусь важливу для їхнього політичного режиму функцію (наприклад, відмивання російських грошей) і т.д.

Ознайомившись з цим функціоналом, як ви думаєте, який вигляд повинен мати перевертень? Щоб проникнути у впливові сфери, він як раз не повинен викликати підозр, бо колишній регіонал (або ОПЗЖ) чи чиновник, який має близьких родичів з Росії, і т.ін. — це дуже погане прикриття. Перед вами повинен бути цілком патріотичний громадянин, який публічно ненавидить ворогів України, ходить у вишиванці і всім розповідає, як правильно робити Україні реформи. Якщо цього не буде, то такого агента дуже швидко вирахують.

На щастя, є методи, за допомогою яких можна виявити навіть законспірованих агентів.

Глибоке вивчення біографічних даних і ролі відкритих агентів росіян в кар’єрі того або іншого чиновника. Моніторинг результатів діяльності підозрюваних у роботі на РФ з вивченням того, хто ж є вигодо-набувачем їх діяльності і який стосунок вони мають до РФ. Напевне, головне — це з’ясування, звідки підозрювані брали гроші на фінансування своїх проєктів? На щастя, росіяни не дуже ховались тут до 2019 року, тож наслідили добряче "в касі" не одного політика.

Звідси тягнуться ниточки до багатьох українських політиків Фото: kremlin.ru

Синтез цих 3-х складових дає розуміння складу мережі агентів впливу. Правда, ситуацію ускладнює методичка ФСБ ))) за якою російські шпигуни і агенти впливу, які близькі до провалу, мають, як восьминіг, виплескувати чорнила, звинувачуючи тих, хто їх ловить, у роботі на РФ, у шпигунстві. Думаю, кожен другий читач цього посту чув про агентів впливу РФ у ДБР, НАБУ і навіть в ОП ))) Більшість таких звинувачень — це фейк або так звані чорнила восьминога, які "випускає" агент впливу, який відчуває, як його "локалізують". В інформаційному суспільстві це призводить до плутанини, і, врешті-решт, до розмов про шпигунів починають ставитись несерйозно. Втім, продивившись добру сотню справ з різних секторів, мені не смішно. До багатьох чиновників, зокрема і чинних, є конкретні запитання, на які їм буде ну дуже важко відповісти.

Перемога на цьому внутрішньому фронті Україні дуже потрібна. Без подолання деструктивного впливу мережі російських агентів всередині країни нам буде дуже-дуже важко досягти перемоги. Сьогодні є 2 рецепти вирішення цієї проблеми.

Перший (тактичний) — очищення влади через чергові вибори.

Другий (стратегічний) — подолання корупції.

Щодо виборів, то з усіх гілок влади, починаючи з парламенту і закінчуючи судовою владою, потрібно вивести всіх, кого обґрунтовано підозрюють в роботі на РФ. Думаю, що абсолютно всіх вирахувати не можна, але 90-95% вивести за периметр ухвалення рішень — це цілком реально. Як це буде робитись: як в польському МЗС, де за один день звільнили всіх випускників МДІМВ, чи як поступає індійська контррозвідка з агентами Пакистану, — то вже інша справа. А от щодо другого кроку, то це вже моє цікаве спостереження за перевертнями у владі, по яким я, та і не тільки я, точно знаємо, що вони працюють в інтересах росіян. Я бачу, що мережа російських агентів впливу (принаймні, у фінансово-економічному секторі) побудована в кращих мафіозних традиціях. Явних агентів прикриває хтось із силовиків, є система прикриття в судах, є навіть і PR-підтримка…

Подолавши корупцію у фінансово-економічному секторі, ми з Вами просто знищимо те середовище, де звикли жити і харчуватись перевертні. Зараз дуже потужна ініціатива в цьому секторі — це податкова реформа, яку в народі прозвали "10-10-10", яка знищує 90% корупційних схем. Ну і подивіться, хто проти цієї реформи, хто "виє на Луну"?))) Друга важлива ініціатива — це відновлення декларування, хто ж там подав сотні правок до законопроєкту? Третя ініціатива — це вдосконалення роботи АРМА та Держфінмону, хто ж це блокує? І таких питань можна поставити багато.

Проте я думаю, що Україна в цій боротьбі переможе! У суспільстві є попит на видалення російського впливу в політиці, економіці та фінансах. А в демократичних країнах, зазвичай, попит з боку суспільства задовольняється. Сучасне суспільство налаштоване боротись за нашу незалежність і право самим визначати, якою бути Україні.

Зі святом, дорогі друзі! Слава Україні і Смерть ворогам!

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