Змусити Росію відповісти. Як домогтися створення міжнародного Трибуналу щодо злочинів РФ в Україні

Створення міжнародного Трибуналу щодо злочинів Росії в Україні провалено, вважає юрист Олександр Чебаненко . Але Росія все-таки має відповісти за все, що вона накоїла — отже, Трибунал необхідний.

Робота над створенням спеціального воєнного Трибуналу владою провалена.

Чи будуть зроблені висновки?

Щодо оприлюднених слів замголови офісу президента України, що, мовляв, США та низка інших наших головних союзників ПРОТИ створення спеціального міжнародного воєнного трибуналу за варіантом, запропонованим українською владною командою.

Мовляв, союзники побоюються, що це буде використано як прецедент, а аналогічні трибунали будуть створені вже стосовно правопорушень, в яких обвинуваченими будуть вже їхні військові.

А наші пропозиції, начебто, полягали в створенні Трибуналу за рішенням Генеральної асамблеї ООН. І тепер, мовляв, буде розглянуто якийсь іншій варіант — гібридний.

Якщо коротко, то, як вже неодноразово писав, Трибунал повинен бути створений за рішенням Ради безпеки ООН.

Водночас Росія повинна ПРИМУСОВО утриматися від голосування (в порядку статті 27 Статуту ООН), а з Китаєм треба домовитися (його утримання буде достатньо).

Рада Безпеки ООН – ось орган, який має створити спеціальний Трибунал

До речі, такий шлях створення Трибуналу, через Раду безпеки, зробить НЕМОЖЛИВИМ повторення цього шляху вже проти наших союзників, які (або їхні союзники) є постійними членами Ради безпеки — зі зрозумілих причин.

І нарешті, юрисдикція Трибуналу НЕ повинна бути обмеженою тільки злочином агресії, він має розглядати ВСІ найтяжчі міжнародні злочини, скоєні проти України та українців.

Трибунал повинен розглядати питання щодо репарацій і контрибуцій, щодо заборони РФ мати зброю масового ураження та засобів доставлення, щодо заборони сталінізму, путінізму, рашизму, щодо діяльності низки організацій та компаній, та багато-багато інших питань…

І ще.

Свого часу робота над створенням першого в своєму роді Нюрнберзького трибуналу зайняла менше часу ніж зараз — лише перемовини щодо форми.

Різниця в тому, що там було реальне бажання плюс — працювали професіонали свого діла…

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