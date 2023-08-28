Корупціонери стануть зрадниками. Чи допоможе пропозиція Зеленського перемогти найстрашніше зло України?

Адвокат Ростислав Кравець не дуже вірить, що може спрацювати ініціатива президента Зеленського, який пропонує прирівняти корупціонерів до зрадників батьківщини. Краще б, вважає він, розібратися з тим, що таке корупція, і довести до логічного завершення гучні справи минулих років.

Президент запропонував прирівняти корупцію до державної зради. Цікавий підхід, звичайно, простіше було б ліквідувати непотрібні НАБУ, САП, НАЗК й ВАкС та відновити правоохоронну систему, яка давала значно кращі результати за значно менші витрати, але ми не шукаємо простих шляхів.

Цікаво, а чи у криворізькій школі права навчали тому, що саме визнається корупцією за законодавством України? Ну, наприклад, неправильне за версією НАБУ декларування кредиту чи заробітної плати — просто не в тому розділі. Чи отримання компенсації за житло, або неправильне декларування оренди житла. Чи, наприклад, з останнього, відсутність порушення при відводі судді.

Особисто для мене корупція — це невиправдані зарплати та пенсії суддів, що забули про громадян України та присягу, що їм давали. Зарплати членів ВРП та ВККСУ, які, до речі, з'явились тільки після судової реформи 2014 року і стали єдиним стимулом там працювати. Також для мене корупція — це космічні зарплати членів спостережних рад держпідприємств, які після призначення цих членів, стали збитковими.

І чи в курсі він, скільки вже сьогодні виправдувальних вироків та як працює "незалежне" НАБУ?

Цiкаво, а що там зі справою Коболєва? Чи справою "Роттердам+"?

До речі, а що там зі справою Коболєва, чи справою Роттердам+, а може, хтось пригадає саму першу справу з Оніщенко, як там з результатом? Окрім зростання тарифів на газ та електроенергію, українці результату не відчули. Про Князєва та 14 суддів Великої палати незаконно зареєстрованого Верховного суду (не України) навіть не питаю та, судячи з останньої практики, вже знайдено порозуміння і зараз тільки можна спостерігати на "уточнення" своїх позицій.

На мій погляд, варто припинити говорити про корупцію, яка є в усіх розвинутих країнах світу, а її рівень в Україні, на моє переконання, значно менший, ніж в тих країнах, звідки найбільше про це волають зі своїми ручними активістами, чиї статки від цієї боротьби неспинно зростають.

Вірю у ЗСУ, незалежний суд України та перемогу!

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