Мобілізація хворих. З якими хворобами тепер будуть призивати на службу в Україні

"Одна із величезних проблем ВЛК на сьогодні стосується того, що осіб, яких забрали на війну, вчасно не перевірили, не діагностували їм діагнози, а на полі бою стаються напади, наприклад, епілепсії, після чого або бойові завдання не виконуються, або стаються помилки, які потім коштують країні дуже дорого". Думка.

З початку вересня вся українська спільнота, яка так чи інакше має відношення до військової медицини, не може спокійно реагувати на нововведення з боку Міністерства оборони України.

Наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року № 490 були внесені зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ Міноборони № 402), чим затверджений новий Розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби з 25 серпня.

З якими хворобами можуть мобілізувати в Україні

Були зняті обмеження на визначення придатності до військової служби людей з такими категоріями розладів:

2-в — клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в — вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в — безсимптомне носійство ВІЛ;

12-в — повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму;

13-в — хвороби ендокринної системи із незначними порушеннями функцій;

14-в — легкі короткочасні хворобливі прояви психічних розладів;

17-в — невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади при помірно виражених, короткочасних проявах, з астенічним станом;

21-в — повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

22-в — епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів та систем.

Зміни щодо визначення придатності до військової служби

Окрім цього, ВЛК має встановлювати придатність людини до служби за конкретним військовим фахом. Це означає, що якщо людину визнано непридатною до служби за якоюсь конкретною військовою спеціальністю, командир частини може направити її на ВЛК для визначення придатності до служби за новою спеціальністю.

Зараз ТЦК та медзаклади можуть між собою ділитися інформацією, якщо ВЛК потрібно прийняти рішення щодо діагнозу та придатності особи до військової служби.

Щодо нового переліку хвороб, то згідно логіки нового Наказу такі захворювання в своїй більшості дійсно проходять безсимптомно. Тому, якщо немає функціональних порушень органів, то такі особи є працездатними, отже можуть проходити військову службу. Але, враховуючи те, як проводять медичну комісію в ТЦК, до якості діагностики багато питань. На практиці — з гепатитом і ВІЛ вже давно служать.

Розкриття лікарями медичних даних військовозобов’язаних для ТЦК

Також, відповідно до Наказу, були внесені відповідні зміни щодо передачі медичними закладами інформації в ТЦК щодо певних захворювань громадян.

Відтепер, у відповідності до п. 2.4 Розділу 2 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, щороку перед проведенням приписки громадян до призовних дільниць районними (міськими) ТЦК та СП направляються запити для отримання таких документів від:

закладів охорони здоров’я (лікарів з надання первинної медичної допомоги) — виписки із медичних карт амбулаторних (стаціонарних) хворих за формою № 027/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі — форма № 027/о), дані медичного огляду, що характеризують стан здоров’я призовників;

лікарів, які надають первинну медичну допомогу, з якими укладено декларації,- медичні характеристики на допризовників за формою, наведеною у додатку 3 до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352.

Всі ці нововведення викликали бурю емоцій не тільки серед українського населення, а також і серед лікарів, яким доведеться надавати (читати: розкривати) інформацію щодо захворювань та діагнозів певних осіб.

Тобто, на сьогодні ТЦК та медзаклади дійсно можуть між собою ділитися інформацією, якщо ВЛК потрібно прийняти рішення щодо діагнозу та, відповідно, щодо придатності особи до військової служби.

Нововведення викликали бурю емоцій також і серед лікарів, яким доведеться розкривати інформацію щодо захворювань та діагнозів осіб

Спілкуючись з лікарями щодо нових змін, я отримала декілька різних поглядів на одну й ту ж саму ситуацію. Одні кажуть, що передача такої інформації є розкриттям медичної таємниці щодо хвороби пацієнта, тому деякі лікарі вважають, що це неприпустимо, навіть якщо законодавство наразі надало таке право на поширення інформації щодо діагнозів особи.

Інші лікарі кажуть, що це нововведення є досить обґрунтованим, оскільки, по-перше, на сьогодні в електронній системі Helsi є вся наявна інформація щодо будь-якого пацієнта і будь-який лікар в Україні, який має доступ до Helsi, може подивитися медичну карту. А по-друге, якщо людина має хронічні захворювання, то лікарі ВЛК, зробивши запит, знатимуть наскільки детально потрібно обстежити людину (а не те, що відбувається зараз).

Одна із величезних проблем ВЛК на сьогодні стосується того, що осіб, яких забрали на війну, вчасно не перевірили, не діагностували їм діагнози, а на полі бою стаються напади, наприклад, епілепсії, після чого або бойові завдання не виконуються, або стаються помилки, які потім коштують країні дуже дорого.