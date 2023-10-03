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Захід пропонує скасувати санкції. Чому для порятунку екології хочуть зменшити тиск на РФ

Здається, нафтові санкції проти Росії провалилися, констатує блогер Петро Чернишов. Ба більше — тепер через використання Росією старих танкерів виникла загроза екологічної катастрофи для всього світу.

Петро Чернишов
Доктор економічних наук
Російську нафту стали перевозити на дуже дивних танкерах

Чиновники знову програли ринку.

Або погляд експерта з м'якого дивана на нафтові санкції проти Росії.

Як ми всі пам'ятаємо — з грудня 22 року запрацював механізм "цінової стелі" на нафту з Росії. Чиновники США і Євросоюзу урочисто оголосили — вони придумали розумний механізм, який не створить світової кризи, але не дасть Росії заробляти на нафті! Російська нафта буде продаватися на ринку — але країна-агресор отримає за це мінімум грошей! І встановили стелю на 60 доларів.

Я ще тоді писав, що не можу повірити, що чиновники переможуть "тваринні інстинкти ринку". Ну і ось — Bloomberg підбиває підсумки цієї боротьби — і пише, що вийшов ПОВНИЙ ПШИК.

Головна причина для цього висновку — щойно ввели санкції, дисконт російської нафти Urals до світової ціни Brent був 40 доларів на барель, а тепер лише 10 і прагне до нуля. І це при тому, що ціна бареля сильно зросла — і російським компаніям стало в принципі легше давати дисконт!

Російська нафта продовжує йти за кордон у великих кількостях

Чому? Багато всяких дивних компаній купили ДУЖЕ БАГАТО танкерів — ДУЖЕ СТАРИХ — які в звичайний час розрізали на метал десь у Бангладеші — а тепер вони плавають. І те, що вони ДУЖЕ СТАРІ, а також часто вимикають транспондери (багато з них пливуть без страховки) — просто створює, за оцінкою Bloomberg, ВЕЛИЧЕЗНИЙ РИЗИК аварії. Нафта виллється в море — ніхто не платитиме за ліквідацію наслідків (страховки ж немає) — і всьому світу від цього буде тільки дуже погано. Загинуть риба, дельфіни, корали — вийде Грета і скаже, що світові капіталісти знову об…лися, і ці санкції просто в паніці скасують.

І навіть багато хто возить зі страховкою, бо покупець має просто дати папір із підписом страхової компанії — що купила російську нафту дешевше 60 дол. за барель. З огляду на те, що майже всі ці торгові компанії були створені вже у 23 році — звісно, їм неважко підписати БУДЬ-ЯКИЙ папір. І, як пише Bloomberg — ніхто ніколи ці документи не перевіряє. Бо чиновникам — їм важливо просто сказати. Хто і коли звільнив міжнародного чиновника за bullshit?

Коротше, Bloomberg робить висновок — СКАСУЙТЕ САНКЦІЇ І НЕ РИЗИКУЙТЕ ЕКОКАТАСТРОФОЮ! І пропонує радіти тому, що Росія заплатила МІЛЬЯРДИ доларів за старі, смердючі танкери — які при скасуванні санкцій треба буде списати.

Може, нам просто сказати, що Bloomberg продався Росії — і не думати про це?

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