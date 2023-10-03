Захід пропонує скасувати санкції. Чому для порятунку екології хочуть зменшити тиск на РФ

Здається, нафтові санкції проти Росії провалилися, констатує блогер Петро Чернишов . Ба більше — тепер через використання Росією старих танкерів виникла загроза екологічної катастрофи для всього світу.

Чиновники знову програли ринку.

Або погляд експерта з м'якого дивана на нафтові санкції проти Росії.

Як ми всі пам'ятаємо — з грудня 22 року запрацював механізм "цінової стелі" на нафту з Росії. Чиновники США і Євросоюзу урочисто оголосили — вони придумали розумний механізм, який не створить світової кризи, але не дасть Росії заробляти на нафті! Російська нафта буде продаватися на ринку — але країна-агресор отримає за це мінімум грошей! І встановили стелю на 60 доларів.

Я ще тоді писав, що не можу повірити, що чиновники переможуть "тваринні інстинкти ринку". Ну і ось — Bloomberg підбиває підсумки цієї боротьби — і пише, що вийшов ПОВНИЙ ПШИК.

Головна причина для цього висновку — щойно ввели санкції, дисконт російської нафти Urals до світової ціни Brent був 40 доларів на барель, а тепер лише 10 і прагне до нуля. І це при тому, що ціна бареля сильно зросла — і російським компаніям стало в принципі легше давати дисконт!

Російська нафта продовжує йти за кордон у великих кількостях

Чому? Багато всяких дивних компаній купили ДУЖЕ БАГАТО танкерів — ДУЖЕ СТАРИХ — які в звичайний час розрізали на метал десь у Бангладеші — а тепер вони плавають. І те, що вони ДУЖЕ СТАРІ, а також часто вимикають транспондери (багато з них пливуть без страховки) — просто створює, за оцінкою Bloomberg, ВЕЛИЧЕЗНИЙ РИЗИК аварії. Нафта виллється в море — ніхто не платитиме за ліквідацію наслідків (страховки ж немає) — і всьому світу від цього буде тільки дуже погано. Загинуть риба, дельфіни, корали — вийде Грета і скаже, що світові капіталісти знову об…лися, і ці санкції просто в паніці скасують.

І навіть багато хто возить зі страховкою, бо покупець має просто дати папір із підписом страхової компанії — що купила російську нафту дешевше 60 дол. за барель. З огляду на те, що майже всі ці торгові компанії були створені вже у 23 році — звісно, їм неважко підписати БУДЬ-ЯКИЙ папір. І, як пише Bloomberg — ніхто ніколи ці документи не перевіряє. Бо чиновникам — їм важливо просто сказати. Хто і коли звільнив міжнародного чиновника за bullshit?

Коротше, Bloomberg робить висновок — СКАСУЙТЕ САНКЦІЇ І НЕ РИЗИКУЙТЕ ЕКОКАТАСТРОФОЮ! І пропонує радіти тому, що Росія заплатила МІЛЬЯРДИ доларів за старі, смердючі танкери — які при скасуванні санкцій треба буде списати.

Може, нам просто сказати, що Bloomberg продався Росії — і не думати про це?

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