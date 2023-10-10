Глухий кут для Ізраїлю, загроза для України. Як війна на Близькому Сході може перерости в Третю світову

За три дні війни в Ізраїлі світ зробив кілька впевнених кроків до Третьої світової війни, констатує журналіст Максим Ялі . Він побоюється, що позамежний градус ненависті розігріє всю планету і призведе до глобального конфлікту

ЯК ПАЛЕСТИНО-ІЗРПІЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ МОЖЕ ПЕРЕРОСТИ В ТРЕТЮ СВІТОВУ ВІЙНУ

Конфлікт між Палестиною та Ізраїлем поки що йде за найгіршим сценарієм і для Ізраїлю, і для України, і для світу загалом.

Що більше і запекліше завдаватимуть ракетних ударів по Сектору Гази — то більше буде жертв серед мирного населення.

Військова ефективність подібних ударів стоїть під великим питанням, враховуючи кілометри підземних тунелів, відео з яких з ракетами публікує ХАМАС.

З кожною новою жертвою серед мирного населення симпатії арабського населення до палестинців і тиск на їхніх правителів з вимогою надати ХАМАСу допомогу зростатимуть.

І тотальна блокада, яка дуже скоро призведе до гуманітарної катастрофи, тільки сприятиме антиізраїльським настроям щонайменше в мусульманському світі.

Після початку наземної операції ЦАХАЛу (тут уже питання лише дати її початку), у конфлікт вступить ще один проксі Ірану — "Хезболла", яка вже заявила про повну готовність (насправді, вони до цього сценарію готувалися заздалегідь).

Саме цього і домагається керівництво Ірану, яке мріє знищити Ізраїль. Але їм якраз не вистачає підтримки арабських країн, які якраз налагоджували останніми роками взаємини з Ізраїлем.

Тут уже йдеться не тільки про зрив встановлення дипвідносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією, а про набагато гірші наслідки.

Після війни "Судного дня" 50 років тому арабські країни Перської затоки оголосили нафтове ембарго Заходу, яке призвело до різкого зростання цін на нафту.

Хто цього чекає з нетерпінням?

Звичайно, Путін.

Це не тільки збільшить ціни на енергоносії та призведе до нового витка інфляції, а й до стрімкого зростання популярності правих популістів як у Європі, так і в США. Тож шанси на перемогу Трампа різко зростуть.

Путін і Трамп — два явні бенефіціари нинішнього загострення Фото: Politico

Ну а для нас це обернеться зниженням, а то й припиненням військової та фінансової допомоги з боку союзників у ЄС і США вже в другій половині 2024-го, якщо війна на Близькому Сході затягнеться. Про що вже відкрито говорить сам Нетаньягу.

Тож Словаччина може стати лише "першим дзвіночком" і в клубі "ізгоїв-популістів" імені Орбана-Фіцо буде поповнення.

Але і це може здатися "квіточками", якщо конфлікт дійде до тієї стадії, коли Ізраїль почне завдавати масованих ударів по Ірану.

Там до війни готувалися давно, і їхній ВПК, на відміну від нашого, давно розвивався навіть в умовах санкцій, і їхні "Шахеди" — це лише "дрібниця".

Балістичні ракети, яких у них достатньо, тоді напевно передадуть Росії, і вони полетять не тільки на Ізраїль, а й в Україну.

І локальні конфлікти в Україні та Ізраїлі можуть стрімко перерости в Третю Світову Війну вже із застосуванням ядерної зброї.

Поки що це найжахливіший варіант.

Який ще три дні тому здавався неймовірним.

Але з кожним днем він стає все більш реалістичним.

Ми можемо скільки завгодно сварити наших західних партнерів за те, що вони не передають нам далекобійні ракети і літаки, але саме цього сценарію, на їхню думку, вони таким чином намагаються уникнути.

Але коли в рівнянні з'являються нові невідомі й у конфлікт вступають більше гравців, тим паче тих, що володіють ядерною зброєю (Ізраїль), готових її застосувати (проти Ірану), тоді стабільність системи стає ще хиткішою, і рішення кількох людей може спровокувати "ефект доміно".

Ще один вкрай негативний фактор — коли цю війну прагнуть спровокувати підстаркуваті релігійні фанатики (аятоли). Це набагато гірше за корумпованих кремлівських старців, які бояться втратити свої мільярди, що зберігають на Заході.

І палива для розпалювання війни — ненависті, в регіоні Близького Сходу набагато більше, ніж в Україні та Росії, разом узятих. Там конфлікт триває десятки років, і виросли вже цілі покоління, виховані саме на НЕНАВИСТІ, а не на ЛЮБОВІ.

Ось що лякає і може стати "тригером".

Позитивний момент — Ізраїль, нехай і менше за нас, але також дуже сильно залежить від військової допомоги США.

А для Байдена такий сценарій напередодні виборів у 2024-му абсолютно не вигідний. Тож там є важелі тиску на правого популіста-"яструба" Нетаньяху. Який для порятунку своєї політичної долі після того, як ЦАХАЛ і МОССАД "проґавили" терористичні атаки, готовий піти на дуже багато що.

Дуже багато чого буде вирішуватися в найближчі дні-тижні.

Спостерігаємо.

Джерело