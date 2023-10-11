Навіщо Україні Румунія: у чому стратегічний сенс візиту президента Зеленського до Бухареста

Візит президента України Зеленського до Румунії ще не зробив дві країни стратегічними партнерами, пише політолог Володимир Фесенко . Але велику та багатогранну вигоду для нашої країни він, безумовно, приніс

Візит Президента Зеленського до Румунії

Останнім часом вся інформаційно-політична увага зосереджена на Ізраїлі. Але важливі події відбуваються і в українській політиці.

В цьому контексті зверну увагу на візит Президента Зеленського до Румунії. Це був офіційний візит (другий за статусом вид закордонного візиту керівника держави), що додатково підкреслює його значення. Нагадаю, що під час нинішньої війни більшість закордонних візитів керівника української держави є робочими. До Румунії візит був здійснений на більш високому рівні. І це додатково підкреслює значення відносин між Україною і Румунією на даний момент, да і на перспективу.

За підсумками цього візиту Президенти України і Румунії підписали Спільну декларацію, в якій було заявлено, що обидві країни будуть прагнути виведення відносин між Україною та Румунією на рівень стратегічного партнерства. Зазначу в цьому зв’язку, що про стратегічне партнерство говорять тоді, коли відносини між країнами мають особливе довгострокове значення в міжнародно-політичному і економічному сенсі. Політологи давно дискутують щодо критеріїв коректного застосування терміну "стратегічне партнерство" в двосторонніх міждержавних стосунках. Раніше в українській дипломатії цим терміном іноді зловживали, використовували його не завжди доречно. В цьому випадку обидві країни проявили реалістичний прагматизм. Президенти України і Румунії не стали поспішати з висновком, шо наші країни вже стали стратегічними партнерами, заявлено про прагнення вийти на цей рівень. А це означає, що Румунія зараз і на перспективу буде для нас одним з пріоритетних міжнародних партнерів.

Кораблі ВМС Румунії та України вже мають досвід взаємодії Фото: Facebook / ВМС ЗС України

На сьогодні це насамперед пов’язано із забезпеченням роботи чорноморського зернового коридору для України. Президенти України і Румунії "підтримали зусилля стосовно подвоєння до 4 млн тонн на місяць обсягів транзиту через Румунію та домовилися підтримувати координацію щодо транзиту українського зерна через Румунію". Власне, саме Румунія зараз стає для нас головним хабом для транзиту українського зерна на експорт.

Однак Румунія є важливою для нас і в більш широкому безпековому контексті – як партнер для відновлення безпеки в регіоні Чорного моря. В цьому є спільний інтерес обох країн. Дуже важливо для нас, що Президенти погодилися з пріоритетністю підготовки українських пілотів на F-16 в навчальному центрі у Румунії. І це один з конкретних результатів візиту Президента Зеленського до Румунії.

Безпекова співпраця з Румунією і спільні зусилля обох країн в регіоні Чорного моря мають для нас значення і в контексті євроатлантичної інтеграції. Глави обох держав заявили про підтримку інтеграції України до НАТО, а також привітали готовність Румунії розпочати переговори щодо двосторонньої безпекової угоди в межах Спільної декларації G7.

Очевидно, що інтереси обох країн збігаються і в питаннях європейської інтеграції України. В спільній декларації було зафіксовано тверду підтримку з боку Румунії просування нашої держави до членства у Європейському Союзі, зокрема, необхідність ухвалення до кінця 2023 року політичного рішення щодо відкриття переговорів про вступ до ЄС України та Молдови.

Раніше, ще в довоєнні часи, багато хто з українських експертів у сфері зовнішньої політики відзначав необхідність значної активізації двосторонніх взаємин України з Румунією. Добре, що це відбувається саме зараз, коли потреба в цьому стала ще більш нагальною.

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