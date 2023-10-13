Бджоли, міни та треш. Як МЗС зробив із величезної проблеми гламурну акцію

На думку блогера Олексія Куща , акція "Мед мінних полів" від українського МЗС скоріше схожа на треш. Замість пошуку вирішення величезної проблеми розмінування українських територій, вигадали гламурну акцію з бджолами

Коли зовнішня політика формується поза Міністерством закордонних справ — це призводить до профдеформаццї, смислового трешу та втрати реальності.

Людям банально нема чим зайнятись.

"Мед мінних полів" — проєкт Міністерства закордонних справ України та Saatchi & Saatchi Ukraine у кооперації з агропромисловою компанією Kernel.

Далі йду за текстом пресрелізу МЗС, це справді трешовий піар.

Починаєтья він ніби логічно:

"Україна — одна з найбільш замінованих країн світу.

За даними Міністерства внутрішніх справ, йдеться про 30% території, понад 174 000 кв. км., що включає як приватні території, так і критичну інфраструктуру, водойми, ліси та поля".

А далі, дуже цікава позиція:

"Світова спільнота досі прораховує, скільки років та мільярдів доларів необхідно витратити, щоб розмінувати ці території.

А допоки це не відбудеться, тисячі гектарів землі є небезпечними для людей та непридатними для сільського господарства".

Питання, навіщо світовій спільноті українські заміновані поля? Хіба немає таких самих полів в Африці чи Азії?

Чому ми вважаємо, що хтось, крім нас, буде цим перейматись?

Тим більше, що масштаб проблеми колосальний:

"Площа замінованих полів наразі сягнула 8 млн. га, з яких 6 млн. га розміщуються на окупованих територіях, 2 млн. га — на звільнених".

Російських мін на українській території – справді, величезна кількість Фото: соцмережі

І от МЗС знайшов вихід:

"Так, у команди МЗС та Saatchi & Saatchi Ukraine з’явилась ідея проєкту "Мед Мінних Полів".

Вона проста і потужна: щоб уникнути контакту з мінами, дрони засівають заміноване сільськогосподарське поле спеціальною сумішшю медоносних трав. Після цього нектар збирають бджоли, яким також не страшні міни.

Зібраний мед стане потужним засобом комунікації про проблему замінованих земель, щоб залучити до розмінування ще більше міжнародних партнерів та донорів.

Українські дипломати братимуть мед мінних полів із собою на зустрічі та в міжнародні візити та даруватимуть його дипломатам та публічним особам у всьому світі.

"Цей проєкт дозволить МЗС привернути більшу увагу світу до проблеми російського замінування української землі та мобілізувати додаткові ресурси для її вирішення. Воєнна дипломатія використовує кожну можливість для досягнення результату. Всі креативні та технологічні засоби спрямовані на те, щоби посилити нашу комунікацію та швидше очистити українську землю від російських мін та боєприпасів", — заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Більше того, для проекту розробили спеціальний дизайн вуликів у форматі попереджувальних знаків про мінну небезпеку.

"Сила ідеї, в тому, що вона одночасно пропонує робоче рішення, щоб поля не простоювали і, разом з тим — наголошує на важливості розмінування наших територій. Це питання безпеки фермерів і людей, що працюють на землі, це важлива складова продовольчої безпеки України.

Розуміємо — проєкт складний і тривалий у реалізації. Але ми переконані, що кожний новий його етап привертатиме все більше уваги дипломатів та спільнот по усьому світові, й це допоможе хоч трохи змінити ситуацію на краще", — зазначив Костя Шнайдер, креативний директор Publicis Groupe Ukraine & Czech Republic + Saatchi & Saatchi Ukraine".

Враховуючи, що заміноваеі поля знаходяться вздовж лінії фронту, залишилось ще заснувати в армії підрозділ "бойових пасічників".

Що цікаво, останнім часом дуже часто доводиться чути про "креативні рішення".

Це ніби якась "рознарядка" згори надійшла.

То законопроект про "електрозеків" для генерування електроенергії у зонах.

То "мед мінних полів".

Чому я вважаю цю ідею трешевою.

По-перше, на проблемах треба не піаритись, а реально їх вирішувати, причому швидко.

По-друге, вся оця гламуризація призводить лише до девальвації самої проблеми: "навіщо вам щось розміновувати, якщо у вас такий добрий мед з мінних полів".

По-третє, присмак меду — це явно не те, що може символізувати знищені українські поля.

Джерело.