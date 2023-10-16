Допомога – так, зерно – ні. Чим для України можуть обернутися вибори у Польщі

Фахівець із міжнародних питань Ростислав Демчук бачить у попередніх підсумках виборів у Польщі позитив для України. Він чекає на більш дружню політику від уряду Дональда Туска, хоча в питанні імпорту українського зерна навряд чи щось зміниться

Не буду себе завчасно тішити попередніми результами виборів у Польщі… Послухаюсь мудрих: "Не кажи "гоп", доки не проїхав Чоп"!

Відомо, що у Польщі була дуже висока явка виборців і, за попередніми підрахунками, опозиційна коаліція на чолі з Дональдом Туском зможе сформувати новий уряд Польщі.

Виступаючи перед прихильниками, лідер "Громадянської коаліції", експрем'єр Дональд Туск заявив: "Польща перемогла, демократія перемогла. Це кінець поганих часів, це кінець керівної партії Партія і справедливість" (ПіС).

Здається, нинішній уряд втрачає владу... Фото: РИА Новости

Для України результати екзитполів виглядають оптимістично, оскільки ультраправа партія "Конфедерація", яка виступала проти продовження підтримки України і один з лідерів якої Гжегож Браун долучився до кампанії "Стоп українізації Польщі", отримала менше голосів, ніж прогнозували опитування, і не змогла стати третьою політичною силою країни.

Всі інші партії та коаліції виступають за підтримку України в умовах війни з Росією.

Водночас, яка б партія не очолила формування уряду, навряд чи відбудеться зміна політики Польщі щодо імпорту українського зерна, на яке накладено ембарго з весни цього року. Ця політика, яку запровадила керівна партія "Право і справделивість", має підтримку в усіх інших опозиційних партіях Польщі.

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