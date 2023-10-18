Недобрий ранок, або нові "маски-шоу". Як діяти, коли на підприємство завітали з обшуком

"Коли одного не доброго ранку ваші працівники відчинили двері і отримали текст ухвали про обшук, потрібно уважно і спокійно прочитати ухвалу, встановити, які саме речі та документи планується відшукати та вилучити, а ще — вимагати появи власника житла чи приміщення". Думка.

Давайте поговоримо про таку неприємну річ як обшук. Обшук в офісі компанії чи виробничого підприємства — незалежно від масштабу цієї події, обшук вибиває з робочих процесів і додає сивини майже усім. А найголовніше — не завжди є необхідність його переживати на власному досвіді. Вже класичними стали ситуації, коли фіктивні фірми масово реєструються за однією адресою і маленька помилка (чи неточність) в ухвалі слідчого судді, google maps чи слідчих — і у вас на порозі не прохані гості з правоохоронних органів.

Підстави для обшуку: про що каже закон

Статті 234 та 615 Кримінального процесуального кодексу України визначають, що обшук може проводитись на підставі:

ухвали слідчого судді місцевого загального суду (в межах територіальної юрисдикції);

ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду (у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАКС);

постанови керівника органу прокуратури (на час дії воєнного стану та коли відсутня об’єктивна можливість виконання слідчим суддею цих повноважень. Така постанова додатково має містити обґрунтування правомірності здійснення повноважень слідчого судді прокурором).

Ухвала про обшук: що в ній повинно бути вказано

По-перше, слід пам’ятати, що така ухвала "одноразова" — це прямо встановлює ч.1 ст.235 КПК: ухвала… надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. На практиці є випадки, коли обшук проводиться на підприємстві, яке займає велику територію, має декілька приміщень (з різними адресами чи ні).

По-друге, ухвала має відповідати загальним вимогам до судових рішень, які передбачені КПК, а саме статті 370 КПК: бути законною, обґрунтованою і вмотивованою. Про яку обґрунтованість і вмотивованість може бути мова, якщо ми не знаємо чи допустимі та належні докази додають правоохоронці?

Маленька помилка (чи неточність) в ухвалі слідчого судді, google maps чи слідчих – і у вас на порозі не прохані гості з правоохоронних органів Фото: dialog.ua

По-третє, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про:

строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

положення закону, на підставі якого постановлюється ухвала;

житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Ухвала в руках: що робити керівнику компанії

Отже, одного не доброго ранку ваші працівники відчинили двері і отримали текст ухвали в руки. Що робити? Поки колегами повідомляються власник/керівник/юристи, потрібно уважно і спокійно прочитати ухвалу, встановити наступні відомості та діяти:

Встановити особу, якій надано дозвіл на проведення обшуку — на практиці бувають випадки, коли дозвіл наданий одній особі, а на обшук прийшов інший слідчий чи прокурор. Правова оцінка такій практиці дана Верховним Судом: виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається особисто на слідчого чи прокурора і не може бути доручене в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК відповідним оперативним підрозділам (ч. 1 ст. 236 КПК). Доручення слідчим або прокурором, яким ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, виконання відповідної ухвали оперативному підрозділу зумовлює визнання недопустимими доказів, отриманих під час такої слідчої дії — Постанова ВС у справі № 466/896/17. Перевірити яке житло чи інше приміщення (їх частини) може бути піддане обшуку – це якраз питання про адреси, нумерацію корпусів, зазначення поверхів і конкретних офісів. Проста ухвала слідчого судді з адресою всього бізнес-центру замість визначення конкретних приміщень юридичної особи є незаконною. Встановити, які саме речі та документи планується відшукати та вилучити – в хорошому випадку має бути деталізовано, що шукають правоохоронці, але на практиці шукається "все, що можна дослідити і щось знайти": комп’ютерна техніка, документація… Чи варто нагадувати, що це зупинить роботу компанії? Вимагати появи власника житла чи приміщення. Відповідно до ч. 3 ст. 236 КПК слідчий, прокурор має вручити копію ухвали або оголосити ухвалу володільцю або іншій особі та вручити копію. Лише після цього може розпочинати обшук та обмежувати осіб у пересуванні. Тут є цікава практика Верховного Суду щодо орендованого майна: проведення огляду частини житла, що перебуває у оренді, за згодою його власника, але за відсутності згодикористувача, є безумовним порушенням права цієї соби на недоторканість житла, що має наслідком недопустимість доказів, здобутих під час цієї слідчої дії — Постанова ВС від 31.10.2019 року у справі № 346/7477/13-к (провадження № 346/7477/13-к), а також: звернення органу досудового розслідування до слідчого судді за дозволом на проведення обшуку житла за наявності згоди особи, яка проживала у цьому житлі на підставі договору оренди, не вимагається КПК Постанова ВС 20.06.2023 р. у справі № 756/16122/21 (провадження № 51-641 км 23). Встановити наявність зацікавлених чи незацікавлених понятих. Взагалі інститут понятих страждає через те, що важко знайти незацікавлену нормальну людину, яка бажає добровільно неочікувано провести день на обшуці. Проте через зміни, які пов’язані з воєнним станом, присутність понятих може бути не обов’язковою (ч. 1 ст. 615 КПК) – якщо їхнє залучення є об’єктивно неможливим або пов’язано з потенційною небезпекою для їхнього життя чи здоров’я. В такому випадку хід і результати проведення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, обшуку особи в обов’язковому порядку фіксуються доступними технічними засобами шляхом здійснення безперервного відеозапису.

Варто вимагати виклику захисника — є три законні години для того, щоб він доїхав на місце обшуку, до цього обшук можна не розпочинати. Виключення — проникнення у невідкладних випадках за ст. 233 КПУ.

До речі про "недобрий ранок", більшість запланованих обшуків починаються після 6 години ранку, а проведення обшуків в нічний час з 22:00 до 6:00 не допускається (ч. 4 ст. 223 КПК).