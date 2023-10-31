Зникли 12 тонн готівки: Голобуцький пояснив, чому суд може виправдати Коломойського

"Таке враження, що Україна вирішила вже як лажати в питаннях боротьби з корупцією і судової реформи – то від душі. Ну і нехай всім очевидна апріорі провальність судових процесів і неспроможність обвинувачень – ну так всі знають, що в нас тут робиться, нащо зберігати комусь рештки ілюзій". Думка

Я далі слідкую за процесом над Коломойським – погодьтесь, справа цікава і принципова з багатьох точок зору для нас, для держави, для союзників і для потенційних інвесторів. Як не прикро, але обвинувачення продовжує зображувати чи то глум, чи то саботаж. А як ще сприймати оновлені обвинувачення, котрі взагалі ніяк не кубікуються з реальністю?

БЕБ заявляє (а суд вірить), що з кас "Привату" напередодні нового року 2014 зникло майже 5 мільярдів гривень. Точніше, у відповідності до зміненого повідомлення про підозру від 14.09.2023, за 2013 рік Коломойський І.В. "імітував внесення" 4 986 975 263,2 грн. "Імітував внесення" — тобто, десь числилось, що гроші є, але по факту їх не було.

От тільки це був переддень Нового року – в сенсі, глобальний звіт. "Не помітити" відсутність такої кількості готівки просто нереально. Там би всі на вуха встали. Бо на кінець банківського дня 31.12.2013, як стверджує купа документів, залишок готівкових коштів в касі АТ КБ "Приватбанк" становив 7,3 млрд грн.

І прокурор БЕБ стверджує, що з цих 7,3 млрд майже 4,99 млрд не існували фізично. Тобто, відповідальні особи перерахували готівку, не виявили понад 2/3 грошей (68%) – але спокійно записали, що всі пакунки, палети чи що там було купюр на місці? Отак просто вписались за невідомого зухвалого грабіжника і добровільно стали співучасниками величезного пограбування (бо промовчали про недостачу)? З ними хоч поділились – чи вони за покликом душі підставились під кілька років в’язниці кожен?

А відповідні органи точно не отримували ніяких сигналів ані 31 грудня 2013, ані в січні 2014-го, ані будь-коли потім аж дотепер – "рятуйте, десь ділось понад 12 тонн готівки, все пропало, банк банкрутує!".

Приховали? А як? В "Привату" тоді було понад 8000 банкоматів. В кожному банкоматі (не тільки приватівському, це була загальна оцінка для банкоматів для забезпечення штатного обслуговування клієнтів), за тодішніми оцінками МВС, десь 0,5 млн грн. Тобто, для всіх банкоматів "Привату" на день треба понад 4 млрд грн готівки.

Прокурор БЕБ стверджує, що готівки числилось 7,3 млрд, але по факту лишалось ("Коломойський не вніс, тільки імітував") 2,3 млрд. Тобто, десь половина від потреб банкоматів в 4,1 млрд грн (це як не рахувати готівкові потреби кас відділень – можна припустити, що там в кожній був власний оборот, одні платили готівкою, іншим її видавали і якось так порались).

Надворі переддень Нового року, свято – народ масово знімає готівку, щоб закупитись продуктами, подарунками, запастись грішми "на після свят". Плюс вирує Майдан. І частина громадян знімає готівку з карток ще й щоб запастись готівкою, продуктами тривалого зберігання "а раптом що" і всіляким, що треба для підтримки майданівців. Я пам’ятаю, що вулиці перекривалось. Відділення "тимчасово припиняли роботу", закривались раніше чи відкривались пізніше. Таке було. А от масової паніки "в банкоматах "Привату" нема готівки" не було. Не згадаю такого.

І паніки "пограбували!" не було ані під час наступної націоналізації, ані під час аудиторських перевірок (не однієї) після націоналізації і міжнародні партнери ніяких таких дірок в приватівських фінансах не бачили 7 років після націоналізації.

Це – об’єктивна реальність. Відсутності величезної частки банківської готівки не помітили клієнти, ЗМІ, аудитори, не повідомив банк. Але БЕБ заявив, що це було – і суд прийняв це як основу для обвинувачень.

Ну от серйозно: відповідні органи за всі ті шалені кошти, на які їх утримує держава з наших податків і цільової допомоги партнерів не напружились знайти нормальні, бодай реальні приводи для пред’явлення обвинувачень Коломойському? От абсолютно чиста людина – їм лишалось тільки "міняти реальність", переконуючи всіх, що всі бачили готівку – а її не було?

Ну ж очевидно, що і це обвинувачення розсиплеться. І Коломойський таки виявиться "абсолютно чистою перед законом людиною" — чи майже чистою.

Як виглядатиме суд, прокурори – то таке. А от як виглядатиме держава і ми всі в очах союзників? Які зараз якраз мають дуже серйозні сумніви, чи нам можна довіряти фінансову допомогу, коли в нас невідомо що робиться з прозорістю використання грошей і з судовими інструментами контролю за неналежним використанням допомоги.

Навмисно дискредитують, чи як… Бо голосний процес ні про що — це таки ні про що.

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