Мінус 230 установок ППО. Як Росія позбавляється свого потенціалу в захисті неба

За останні місяці Росія зазнала безпрецедентних втрат засобів ППО. Аналізуючи їх, військовий оглядач Олександр Коваленко звертає увагу на приємні для України наслідки цього процесу.

Планове знищення російської ППО: крихкий баланс порушено.

Коли в щоденних звітах Генштабу ЗСУ публікуються дані про втрати російських окупаційних військ (РОВ), багато хто насамперед звертає увагу на кількість знищених окупантів, танків, артилерії, залишаючи поза увагою не менш важливі позиції. І однією з таких є ППО, втрати якої складно швидко компенсувати, а виробництво нового — це неспішний і тривалий процес.

Цього тижня Міноборони Великої Британії в черговому розвідувальному огляді щодо ситуації в Україні зазначило, що втрати ЗРК великого радіуса дії (С-400/С-300) змусять РОВ перекидати такі комплекси з інших локацій, тим самим послаблюючи захист там.

Наприклад, стало відомо про знищення трьох пускових ЗРК С-400 у Луганській області, надходили повідомлення про втрати Р)В у тимчасово окупованому Криму, а 3 листопада було опубліковано документальне підтвердження знищення російського КП 5Н63С комплексу С-300ПС у Запорізькій області.

РОВ і справді зазнають серйозних втрат у ППО великого радіусу дії, з урахуванням того, що ці комплекси не розміщуються поблизу лінії бойових зіткнень, а часто — в тиловій зоні та навіть глибокому тилу, якщо говорити про, наприклад, ЗРК С-400. Але не зовсім правильно приділяти увагу виключно цьому ешелону, ігноруючи комплекси малого і середнього радіуса дії.

Наприклад, саме комплекси малого та середнього радіуса дії забезпечують перехоплення не лише таких повітряних об'єктів, як авіація чи ракети, а й малогабаритних, протидіяти яким С-300 і С-400 не можуть. Саме комплекси МРД і СРД захищають С-300 і С-400 від ударів БПЛА, здійснюючи функцію прикриття.

Але як ми бачимо, останнім часом це їм не особливо вдається. Цікаво, чому?

Втрати російської ППО.

За час повномасштабного вторгнення в Україну відомо про 566 випадків знищення, пошкодження і затрофея російських засобів ППО.

З початку наступу сил оборони України в червні, за 5 місяців було знищено 230 засобів ППО РОВ. У червні, а потім у липні було встановлено місячні рекорди зі знищення ППО.

Цифри неймовірні, але про що вони говорять?

Так, наприклад, якщо розглядати тільки верифіковані дані, тобто, втрати, підтверджені фото і відео, то російські окупанти втратили 41 ЗРК "Тор-М1/2", який є одним з найефективніших засобів ППО ближнього радіуса дії на озброєнні РОВ. Якщо говорити не про верифіковані дані, то втрати модифікацій ЗРК "Тор" перевищили 60 одиниць!

Аналогічно із ЗРПК "Панцир-С1", верифіковані втрати яких становлять 20 одиниць, при не верифікованих — понад 40 комплексів.

За такою схемою втрати ЗРК "Бук-М1/2/3" становили 48/70, ЗРК "Стріла-10" 34/60, ЗРК "Оса" 15/40 тощо.

Усі ці комплекси МРД і СРД мають не просто прикривати передові підрозділи РВВ уздовж ЛБЗ, а й створювати ешелони вглиб тимчасово окупованих територій, забезпечувати прикриття комплексам великого радіуса дії. Але їх із кожним днем стає дедалі менше й менше, що чітко було видно з проривів якимись літальними апаратами повітряного простору самої Росії та Москви зокрема.

Але найяскравіший приклад — це знищення комплексу С-400 "Тріумф" на мисі Тарханкут у серпні цього року. Адже вся суть була навіть не в тому, що було знищено настільки дорогий і найбільш розпіарений комплекс, та ще й у Криму! Вся суть була в тому, що цей процес знімав безпілотник, який росіяни не могли ні помітити, ні збити. А все тому, що комплексів, призначених для цього, поблизу не було.

Дефіцит…

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