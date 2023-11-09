Не треба боятися Росії з її ресурсами: Україна створює армію у 20 тисяч дронів

Коли кажуть, що Україна не може тягатись з росіянами, бо в них більше ресурсів, то блогер Павло Вернiвський категорично з цим не згоден. На доказ він наводить гігантський стрибок, який Україна зробила у виробництві дронів.

Коли мені кажуть, що Україна не може тягатись з росіянами, бо в них більше ресурсів, то я категорично з цим не згоден.

Просто ви не знаєте, який гігантський стрибок за останніх півроку ми зробили у виробництві дронів!!! Вже зараз в Україні збирається десь до 20 тисяч дронів (може, й більше), в основному FPV. І цей показник демонструє, що це не якийсь космос і насправді ми можемо значно більше!

Єдиний момент, що сама галузь розвивається повільніше, ніж того вимагають потреби війни. І повільніше, ніж це робить ворог. Через те, що ті самі рішення приймаються повільніше і в нас немає якоїсь системи розвитку галузі.

Бо якби, умовно кажучи, ми почали розвивати її хоча б на півроку раніше і уряд системніше підійшов до питання розвитку, то контрнаступ зараз мав би зовсім інший результат…

Чому я так вважаю? Давайте розповім коротку історію. Раніше сама галузь розвивалась досить хаотично, бо її драйвили волонтери, кожен з яких намагався задовольнити певні потреби військових. А дрони були лише частиною потреб.

Десь через рік прокинулась держава. Причому потрібно сказати, що ще в 2015, а потім восени минулого року були прийняті нормативно-правові акти, які спрощували закупівлю дронів. Однак виробники про них не знали)))). І діло почало рухатись, коли вже в 2023 Мінцифри взяли ситуацію в свої руки і почали за ручку водити виробників, щоб допомогти пройти всі процедури)). Про це зараз мало хто каже, але в цьому плані вони молодці.

Головним же недопрацюванням держави було те, що держава не створила інструментів навчання та передачі досвіду між виробниками. Хоча цей прорахунок знову врятували волонтери.

Потім наступний етап почався влітку 2023, коли в суспільстві утворився консенсус щодо необхідності виробництва дронів. Суспільний резонанс змусив уряд збільшити витрати, місцеві органи влади нарешті теж почали закуповувати дрони, волонтери почали закуповувати більше дронів, ніж раніше. І ці фактори стали ще одним драйвером росту галузі.

І особисто я вважаю, що на прикладі виробництва дронів, навіть наша слабка держава може показати результат. Повірте, що в умовах мирного часу такий результат галузі був би дуже крутим досягненням.

Інша справа, що зараз значна частина державних коштів витрачається дуже неефективно. Я не маю на увазі, що крадуть, бо зараз це дуже чутлива тема і там бояться зашкваритись. А лише маю на увазі, що держава могла б витрачати гроші ефективніше через структурування та оптимізацію роботи галузі. Однак, цієї роботи не ведеться, бо цим ніхто ніколи в нас не займався… Саме тому ви чуєте, що держава витратила 40 млрд., але гроші витрачені неефективно.

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