Як отримати мільярди доларів: шість причин відсутності інвестицій в Україну

Аналітик Анатолій Амелін пояснює, чому українському бізнесу не "світять" інвестиції з тих сотень мільярдів, що нам нібито обіцяють. Він виділяє шість причин, і всі вони — у специфіці самого вітчизняного бізнесу.

Знаєте чому українському бізнесу не "світять" інвестиції з тих сотень мільярдів, що нам нібито обіцяють?)

Причина в самому Українському бізнесі…

А точніше — відсутності розуміння, а що ж потрібно інвесторам і за якими правилами з ними працювати.

Нижче тезує список основних причин/перешкод:

1. Перша, найяскравіша — український малий, середній бізнес у 90% випадків плутає інвестора зі спонсором (!)

Це не жарт. Бізнес хоче залучити капітал для розвитку, але про інтереси інвестора, прибутковість інвестицій, повернення капіталу інвестору в інвестиційних презентаціях найчастіше ні слова (!)

2. Непрозорість.

Це не моя оцінка, а банкірів, які не можуть видати кредит, бачачи оптимізовану звітність українських компаній.

З їх словами, до 90% (!) українських приватних компаній використовують схеми оптимізації податків.

Як наслідок — зі звітності банк не може побудувати прогноз, коли і за рахунок чого бізнес поверне кредит.

Ну і ви самі знаєте, що податкова звітність та управлінська — в України дві великі різниці.

Інвестору ж задля захисту своїх інвестицій потрібна прозорість.

3. Система менеджменту.

Немає корпоративного управління та поняття, що це і з чим його їдять.

У величезній кількості українських приватних компаній СЕО є основним акціонером. І на ньому пов'язані основні постачальники, клієнти, стосунки.

Якщо він йде (хворіє або, не дай Боже, щось трапиться), бізнес помирає.

У результаті, є шалена концентрація ризиків, відсутність системи балансування інтересів та контролю менеджменту…

4. Якість проектів.

Інвестиції зазвичай залучаються у розвиток бізнесу.

Якість підготовки українських проектів так само залишає бажати кращого.

Власник презентує свої потреби, як він вважає, для розширення виробництва без відповіді на класичні питання, важливі для інвестиційного процесу:

аналіз ринку та маркетингова стратегія;

немає моделювання сценаріїв, аналізу ризиків та інструментів їх контроля та багато іншого;

прогноз грошового потоку (аргументований) та стандартні інвестиційні показники проекту – NPV, EBITDA, IRR, терміни повернення інвестицій та інше

5. Невміння домовлятися.

Весь західний світ успішний через уміння знаходити консенсус.

Тобто, знаходити спільні інтереси.

Для українців консенсус = програшу, бо тобі потрібно зробити крок назустріч. Що українці роблять ще вкрай рідко

6. Неадекватність оцінок.

Яких тільки я підходів до оцінки бізнесів не чув)) і це без урахування ринку, ризиків та розуміння логіки.

Хтось відштовхується у визначенні оцінки бізнесу від виручки, хтось від прибутку, хтось малює космічні мультиплікатори до EBITDA.

У результаті інвестор, послухавши з десяток презентацій з неадекватними оцінками, з радістю повертається до себе додому в гавань адекватності.

У підсумку, ті мільярди інвестицій, які можуть дійти в Україну — зіткнутися з Українською реальністю (і я ще не торкнувся неадекватного українського податкового регулювання, корупції та рейдерства).

Писля чого він розгорнеться і піде в ту ж Польщу, де адекватність бізнесу — європейська, якість підготовки проектів на три порядки вищі, а культура — цивілізована, притаманна для розвиненого адекватного ринку.

Не гріх повчитися у Польщі, як вести справи

Що ж робити?

Ну вирішення проблеми починається з її усвідомлення)

1. Перше і найголовніше – найняти консультантів, які вже мають досвід зачісування бізнесу.

2. Друге. Ментально змінити ставлення до бізнесу. Це не син і не дочка, і не хобі, а актив, який створює вартість та приносить дохід

У Бізнес-школі мене навчили, що кожен бізнес у будь-який момент часу має бути готовим до продажу, навіть якщо він не продається. Готовність до продажу вже сама по собі означає: високу ефективність, прозорість та максимальну оцінку бізнесу

3. Третє – працювати прозоро та легально ("у білу" та платити всі податки), щоб не пояснювати інвестору "ти сюди не дивись, а ось сюди дивись"

4. Четверте — почати будувати систему корпоративного управління, де бізнес буде незалежнішим від власника, пов'язаних з ним ризиками та керуватиме найнятими професіоналами.

Почати можна зі створення консультаційної ради з авторитетних експертів, напрямки:

стратегія;

маркетинг;

фінанси та інвестиції;

корпоративне управління.

5. Ну і п'яте — мати стратегію розвитку бізнесу, добре розуміти свій ринок і бути ефективнішим за конкурентів.

Тут наведено далеко не всі умови, але, бляха, навіть їх виконання вже підвищує шанси бізнесу на залучення інвестицій (!).

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело