Страх і нерішучість Заходу підштовхуватимуть його до нарощування технологічної переваги, пише блогер Роман Комиза . У підсумку з'явився бомбардувальник-невидимка нового покоління — а Росія, на свою голову, вплуталася в гонку озброєнь без шансів для себе.

РФ довго напрошувалася на нову гонку озброєнь і вона її отримала... тільки не на московському кінофестивалі мультиків про "аналоговнет", а за повною програмою, як у старі добрі часи.

Страх і нерішучість сучасного Заходу будуть тільки підштовхувати його до нарощування технологічної переваги, що в рази перевершує екстенсивну гонку озброєнь часів Холодної війни. Так, щоб із території противника, за можливості, нічого не злетіло, якщо що...

І ось вам новина:

Бомбардувальник B-21 Raider здійснив у п'ятницю свій перший випробувальний політ. Це стало наступним кроком у розгортанні нового флоту бомбардувальників-невидимок дальньої дії, що несуть ядерну зброю. Бомбардувальник здійснив політ над Палмдейлом, штат Каліфорнія, де його розробляла компанія Northrop Grumman.

B-21 Raider у польоті Фото: Скриншот

Вперше літак був продемонстрований публіці в грудні 2022 року. B-21, що має ту саму форму "літаючого крила", як і його попередник B-2, зможе доставляти як звичайну, так і ядерну зброю по всьому світу, використовуючи можливості дозаправлення на великих відстанях і в повітрі.

Такі випробування є важливим кроком у кампанії із забезпечення "ударних спроможностей для стримування агресії та атак проти Сполучених Штатів і їхніх союзників", заявила представниця ВПС США Енн Стефанек.

ВПС планують взяти на озброєння 100 таких бомбардувальників. B-21 Raider збираються випускати у варіантах з пілотом і без пілота, пише AP.

Northrop називає цей літак літаком шостого покоління з огляду на його здатність з'єднуватися з іншими літаками і легко інтегрувати майбутнє озброєння у свою системну архітектуру.

У B-21 також використовується міцніший, малопомітний матеріал поверхні, що забезпечує скритність, який, як очікують, потребуватиме меншого обслуговування і знизить експлуатаційні витрати та час простою.

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