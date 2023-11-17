Б'ються лобом об паркан Коксохіму. Що роблять росіяни в битві за Авдіївку

Під Авдіївкою росіяни готують третю хвилю наступу, за якою вбачається вже й четверта. Але незважаючи на загрозу повного оточення міста, військовий оглядач Олександр Коваленко знаходить в подіях і позитив — ворогові не вдається реалізувати задумане в намічені терміни.

РОВ готується до третьої хвилі наступу на Авдіївку. Зараз триває процес накопичення механізованої компоненти. Чітко про це свідчить перекидання 239-го ТП 90-ї ТД.

Прогнозовано РОВ намагатимуться в рамках цієї хвилі наступу вийти на правий бік залізниці, закріпитися та розвинути наступ у напрямку та з подальшою окупацією села Степове. Це дасть їм змогу взяти під вогневий контроль трасу 0542 і почати рух у її напрямку та Бердичів.

Також вони намагатимуться прорватися в промзону Коксохіму.

Очевидно, що з півдня РОВ з Водяного рухається на Північне з метою його захоплення і встановлення вогневого контролю над 0542, з подальшим рухом на Тоненьке.

Думаю, що російське командування більш адекватно зараз сприймає свої можливості, а тому фізичне перерізання 0542 і оточення Авдіївки планують на 4-ту хвилю наступу, яку може бути організовано в перших числах грудня.

Два важливі моменти.

Перший — якщо це очевидно мені, то це тим більше очевидно і командуванню СОУ, а тому третя хвиля наступу РОВ не стане несподіванкою.

Другий — усе вищесказане мало бути реалізовано РОВ ще 10 жовтня, під час їхнього першого наступу двома ешелонами. Але "оточення Авдіївки за добу" вилилося в — "б'ємося лобом об паркан Коксохіму другий місяць".

А тому, наскільки б похмуро не сприймався описаний вище сценарій, ще не факт, що РОВ зможуть його повністю реалізувати.

Слава нації!

Джерело.