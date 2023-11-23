Хід Помпео

Інтрига навколо Київстар продовжує набирати обертів, вражаючи навіть досвідчених спостерігачів. Вперше у вітчизняній історії до складу наглядової ради українського бізнесу увійшов колишній держсекретар США. У відповідь Офіс Президента в особі Ростислава Шурми підтвердив свій намір конфіскувати лідера ринку.

Вперше після початку повномасштабної російської агресії ідея експропріації "Київстар" з'явилася в публічній площині в травні 2022 року. Група народних депутатів звернулася до Кабміну та РНБОУ з пропозицією націоналізувати 18 компаній, в яких вбачались інтереси Михайла Фрідмана. У випадку Київстар ця ідея виглядала надто суперечливо, оскільки безпосереднім 100% власником вітчизняного телеком-оператора є міжнародна група VEON. Вона розміщує свої акції на фондових біржах Nasdaq (США) та Euronext (Нідерланди), а її акціонерами є кількадесят портфельних інвесторів.

Подібна структура власності робить неможливими точкові санкції проти окремих акціонерів. Будь-які форми відчуження такого активу зачіпатимуть інтереси всіх без винятку акціонерів пропорційно їхнім долям. Не дивно, що керівництво Київстар розглядало такий сценарій як нереалістичний. Але за рік, в травні 2023-го цей сюжет почав стрімко розвиватися

Спочатку із тогорічним переліком з 18 компаній виступили Центр протидії корупції та Автомайдан. У липні 2023 знаковою заявою відзначився заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Виступаючи перед членами Європейській бізнес-асоціації, він заявив, що Київстар перебуває "за пів-кроку до конфіскації". Саме тоді, схоже, ОП відкинули фіговий листок націоналізації і визнали, що влада прагне саме конфіскації цього активу.

В українських реаліях конфіскація це всього лише квазіправовий спосіб примусового відчуження власності на користь людей, які це вчиняють від імені держави. Схема, за якої відчужене у законних власників майно формально стає державним, не є чимось новим чи ексклюзивним. Загалом в царині рейдерства напрацьований неабиякий досвід, є багато фахівців та фахівчинь, серед яких є дуже відомі особи.

Нарешті, 6 жовтня цей сюжет перейшов з площини риторичних вправ у формально-правову площину. Спочатку Шевченківський районний суд м. Києва прийняв рішення, яким було накладено арешт на корпоративні права 20 компаній. Окрім Київстар в ньому вперше і несподівано з'явився lifecell, про який доти жодного разу не згадували попри ідентичність ситуації. До речі, рішення суду досі відсутнє в Єдиному державному судовому реєстрі. Єдина інформація щодо цього "втаємничого" рішення знаходиться на сайтах СБУ та Генпрокуратури.

Менш ніж за два тижні за лаштунками скандального рішення почалася метушня. Посилаючись на прохання Офісу генпрокурора, 13 жовтня суд змінив власне рішення і зменшив частку акцій, на які накладено арешт. Пояснення цього кроку вражало своєю безпосередністю — "описка в рішенні". Стало зрозумілим, що в ОП переоцінили свої можливості і роззявили рота на занадто великий шматок. Але наступний крок Veon, яка управляє Київстаром, перевершив будь-які очікування навіть досвічених спостерігачів.

Новина від 15 листопада про появу в наглядовій раді ПАТ "Київстар" Майка Помпео стала повною несподіванкою. Важко одразу згадати на пострадянському просторі приклад настільки ефективного захисту, такої гострої гри великої міжнародної компанії. Варто нагадати, що в якості держсекретаря п. Помпео займав четверту сходинку у владній ієрархії США.

Випускник військової академії Вест-Пойнт та Гарвардської школи права, екс-голова ЦРУ та член спецкомітету по розвідці Палати представників Конгресу США має непересічний досвід та мережу контактів всередині американської еліти. Завзятий антикомуніст та євроатлантіст, Майк Помпео відноситься до "яструбиного" крила в американській політиці. Він багато років просуває ідеї стримування Китаю та нанесення рішучої поразки путінській Росії.

Нескладно відтворити логіку цього кроку управляючої компанії, а саме Veon. По-перше, у такий спосіб її керівництво надіслало гранично ясний сигнал мародерам з вулиці Банкової триматися подалі від Київстар. По-друге, це сигнал всім, хто багато років шукав в Київстарі "російський слід" та вплив. Популярні в певних кругах закиди щодо роботи на ворога, нібито контролю з боку підсанкційних осіб та інші теорії змови отримали ефектну відповідь.

Нарешті, колишній американський високопосадовець, його політичний та соціальний капітал безумовно стануть у нагоді на етапі відновлення України. США та контрольовані ними міжнародні інституції готують для України величезні програми технічної допомоги. Майк Помпео відіграватиме важливу роль в залученні до України коштів американського уряду та західних інвесторів.

На перший погляд, поява в компанії Київстар такої потужної фігури не залишила ідеологам її експропріації жодних шансів. Але команда Андрія Єрмака вкотре змогла здивувати оточуючих. В розлогому інтерв’ю Ростислава Шурми, яке побачило світ 20 листопада, питання про Київстар прозвучали наостанок, як те, що не повинно загубитися. Варто процитувати та внести відповіді п. Шурми в протокол.

— Скажіть коротко про "Київстар". Що з ним може бути?

— Відповідні служби вивчають наявність правової ситуації. Думаю, є висока ймовірність прийняття санкцій з подальшою конфіскацією цієї компанії.

— Частки чи повністю?

— Це зараз вивчають юристи. Тобто це не моє рішення чи чиєсь індивідуальне, це колективний аналіз, який здійснює велика кількість інституцій".

Отже, позиція ОП не змінилася, хлопці прагнуть конфіскації. Але вивчають ситуацію, причому колективно. Спроба конфіскувати два величезні активи, якими є Київстар та lifecell, наражає українську державу на низку міжнародних скандалів. Їхня доля буде вирішуватися владними інституціями одразу двох держав, від яких Україна критично залежна в своїй боротьбі з російською агресією, а саме США та Туреччини. Ініціатори конфіскації знаходяться в глухому куті, але, схоже, досі не готові цього визнати.