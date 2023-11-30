Війна в Україні — вигода для США. Як американський бізнес заробляє на допомозі Києву

Той, хто вважає, що допомога Україні дорого обходиться США, не враховує одну найважливішу обставину, пише колумніст The Washington Post Марк Тіссен . Насправді, ці гроші, здебільшого, залишаються в Штатах і працюють на американську економіку.

Ось найпотаємніший секрет військової допомоги США Україні: більша частина грошей витрачається тут, у Сполучених Штатах. Кошти, які законодавці схвалюють для озброєння України, не йдуть безпосередньо в Україну, а використовуються в США для створення нової зброї або для заміни зброї, відправленої до Києва з американських запасів. Згідно з одним аналізом, із 68 мільярдів доларів військової та пов'язаної з цим допомоги, схваленої Конгресом після вторгнення Росії в Україну, майже 90 відсотків підуть американцям.

Але ви цього не зрозумієте з дій деяких американських законодавців. Коли сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс приєднався до пікету Об'єднання автомобільних робітників у жовтні на складальному заводі Jeep у Толедо, він сказав, що хоче "продемонструвати певну підтримку працівникам UAW" у своєму штаті. Однак він не виявив такої ж солідарності з робітниками UAW у Лімі, штат Огайо, які штампують танки "Абрамс" і бойові машини "Страйкер" для України завдяки військовій допомозі, схваленій Конгресом. Венс виступає проти допомоги Україні, як і член палати представників Джим Джордан, чий виборчий округ включає Ліму.

Виборці Огайо, можливо, очікували, що їхні обрані лідери підштовхуватимуть адміністрацію Байдена до того, щоб вона надала Україні більше танків і транспортних засобів, вироблених у Лімі, або зажадала, щоб більшу їхню кількість було включено до пакета допомоги Україні, який незабаром ухвалить Конгрес. Замість цього Венс і Джордан борються за те, щоб перешкодити Україні отримувати більше танків і бойових машин з єдиного в Америці танкового заводу.

І так — не тільки вони. Загалом 31 сенатор і член Палати представників, штати або округи яких отримують вигоду від фінансування України, проголосували проти цієї допомоги або обмежили її. До їхнього числа входять деякі з найвідоміших антиукраїнських голосів у Конгресі, такі як сенатор-республіканець Джош Хоулі (Міссурі), Томмі Тубервілл (Алабама) і Майк Браун (Індіана), а також представник республіканської партії Метт Гаєць (Флорида), Білл Поузі (Флорида), Анна Пауліна Луна (Флорида) і Ленс Гуден (Техас).

У той час, коли обидві основні партії змагаються за голоси робітничого класу і зміцнення виробничої бази США, наша військова допомога Україні робить саме це — вона забезпечує великі грошові вливання в заводи по всій країні, що безпосередньо приносить користь американським робітникам. Це також створює робочі місця і можливості для місцевих постачальників, магазинів, ресторанів та інших підприємств, які підтримують заводи, що випускають зброю.

Досі ніхто точно не визначив, куди спрямовуються кошти військової допомоги США. Мої колеги з Американського інституту підприємництва Клара Койсс, Ной Берк і я склали каталог систем озброєння, вироблених у Сполучених Штатах для України, відстежуючи штати та виборчі округи Конгресу, де їх виготовляють, і як сенатори та члени Палати представників голосували за фінансування. Ми проаналізували контракти і пресрелізи, а також поговорили з експертами оборонної промисловості, дипломатами і представниками Пентагону, щоб визначити, куди в кінцевому підсумку потрапляють американські податкові долари.

Ми виявили 117 виробничих ліній щонайменше в 31 штаті та 71 місті США, де американські робітники виробляють основні системи озброєння для України. Наприклад, допомога, яку вже схвалив Конгрес, буде спрямована, серед багатьох інших місць:

Сімі-Веллі, Каліфорнія; Фуллертон, Каліфорнія; Андовер, Массачусетс; Форест, штат Міссурі; і Йорк, штат Пенсільванія, для створення безпілотних авіаційних систем, радіолокаційних систем і тактичних транспортних засобів Switchblade;

Йорк, штат Пенсільванія, і Анністон, штат Алабама, для виробництва бойових машин піхоти Bradley;

Ейкен, Південна Кароліна; Елгін, Оклахома; Стерлінг-Хайтс, Мічиган; Ендікотт, Нью-Йорк; Йорк, Пенсільванія; і Міннеаполіс для виробництва гаубиць;

Пеорія, Іллінойс; Кліруотер, Палм-Бей і Нісвілл, Флорида; Камден, Арканзас; Ланкастер і Гранд-Прейрі, Техас; Ракетний центр, Західна Вірджинія; і Трентон, штат Нью-Джерсі, для створення систем HIMARS;

Анністон і Гантсвілл, штат Алабама, і Камден, штат Арканзас, для виготовлення деталей для ракети Hydra-70;

Фармінгтон, Нью-Мексико; Орландо; Тусон; і Трой, штат Алабама, для виробництва протитанкових ракет Javelin.

Ступінь залученості штатів США у виробництво озброєнь для України

Багато інших систем озброєнь будують для України на заводах по всій нашій країні. До цього списку також не включені постачальники, які постачають цим підрядникам деталі, такі, як пластик і комп'ютерні чіпи, або виробляють більш дрібні товари для України, такі, як прилади для холодної погоди і нічного бачення, медичне приладдя, запасні частини і мільйони одиниць дрібної техніки. боєприпаси до зброї. Як сказав мені один український чиновник: "Кожен штат США робить свій внесок у ці зусилля".

Інакше кажучи, як і у випадку з іноземною військовою допомогою, наша допомога Україні не тільки створює американські робочі місця, а й оживляє нашу небезпечно атрофовану оборонно-промислову базу. У жовтні Венс заявив, що "Стан американської оборонно-промислової бази є національним скандалом. Його відновлення є одним із наших найнагальніших пріоритетів". Що ж, наша допомога Україні спрямована саме на це.

Наприклад, Сполучені Штати не створили жодної нової зенітної ракети "Стінгер" з 2005 року. У терористів, з якими ми боролися в останні десятиліття, не було реактивних винищувачів, тому виробництво застопорилося. Тепер, завдяки допомозі України, проти якої виступає Венс, Пентагон торік підписав контракт на суму 624,6 мільйона доларів на виробництво ракет "Стінгер" у Тусоні натомість приблизно 1400, відправлених на Україну. Без наших зусиль із поповнення запасів в Україні виробнича лінія "Стінгер", імовірно, залишалася б бездіяльною — можливо, доти, доки не почали падати бомби під час конфлікту через Тайвань.

Або візьміть 600 мільйонів доларів, які використовуються для створення двох систем озброєння для України в Сент-Чарльзі, штат Міссурі. Одна з них — Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM ER), зброя повітряного базування з GPS-наведенням, що перетворює "німі" бомби на керовані бомби, які планують, з дальністю дії до 45 миль (утричі більшою за дальність вихідної зброї). Інша — це бомба малого діаметра наземного базування (GLSDB), система озброєння, нещодавно розроблена для України, яку можна запускати з високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) і яка може долати відстань 93 милі, що майже вдвічі перевищує дальність дії нинішніх високоточних боєприпасів наземного базування.

Якби ми не допомагали Україні, Сполучені Штати не виробляли б жодного з цих видів зброї. Фінансування, надане Конгресом для виробництва обох систем, вкладає багато мільйонів доларів в економіку Міссурі і призводить до завантаження виробничих ліній для цих передових можливостей. Ці системи тепер будуть доступні Сполученим Штатам і Тайваню в разі виникнення конфлікту з Китаєм, а також доступні Ізраїлю.

Робітники у Вест-Плейнсі, штат Міссурі, використовують допомогу України для створення радара стеження з фазованою решіткою MIM-104 для ракетної системи "Патріот", яка вразила світ цього року, збивши нібито "непереможну" російську гіперзвукову ракету. Це врятувало життя українців і в реальних бойових умовах довело, що модернізована система "Патріот" може допомогти захиститися від гіперзвукових загроз з боку інших супротивників.

Одним із найбільш шокуючих прикладів занепаду нашої оборонно-промислової бази є наша боротьба за виробництво відносно простого боєприпасу: 155-міліметрових артилерійських снарядів. Ці снаряди матимуть великий попит у будь-якому конфлікті, в якому беруть участь Сполучені Штати. До того, як Росія вторглася в Україну торік, Сполучені Штати виробляли менше 15 000 снарядів на місяць. Пентагон виділив 1,5 мільярда доларів на збільшення виробництва на 500 відсотків і перебуває на шляху до досягнення 100 000 на місяць.

Наша допомога Україні не тільки змушує Пентагон швидко збільшити можливості США з виробництва зброї; це також модернізує армію США. Як нещодавно зазначив генерал-майор армії у відставці Джон Г. Феррарі, нині колега з Американського інституту підприємництва, ми даємо Україні системи озброєнь, яким найчастіше вже десятки років, а потім замінюємо наші запаси досконалішими версіями. "Через наявний бюджетний тиск на армію вона не зможе дозволити собі необхідну модернізацію техніки самостійно", — написав Феррарі у своїй статті. "Передаючи Україні зброю і спорядження, армія отримає натомість більш сучасне озброєння".

Зусилля США з озброєння України активізують наші оборонні виробничі потужності і в інших відносинах. Сполучені Штати також створюють стимули для союзників по НАТО передавати в дар Україні свої старі системи озброєнь американського виробництва і радянської епохи, забезпечуючи продаж нових, сучасних систем американського виробництва замість них. Наприклад, Польща відправила в Україну 250 старих радянських і німецьких танків і у квітні 2022 року підписала угоду на суму 4,75 мільярда доларів на закупівлю 250 танків на заміну M1A2 Abrams, які вироблятимуть на заводі в Лімі, штат Огайо. Згодом Польща уклала угоду на придбання додаткових танків на суму 1,4 мільярда доларів. Польща також відправила в Україну свої ударні гелікоптери Мі-24 радянського виробництва, а потім підписала угоду на суму 12 мільярдів доларів на закупівлю 96 гелікоптерів Apache, які будуть зроблені в Месе, штат Арізона.

Зусилля з озброєння та оснащення України також різко збільшили продажі винищувачів F-35 американського виробництва. Це принесе користь працівникам виробничих підприємств у Палмдейлі, Каліфорнія; Іст-Гартфорді, Коннектикут; Мідлтауні, Айова; та Форт-Верті, а також в інших містах США, які виробляють деталі для літаків. Фінляндія, яка завершила угоду на суму 9,4 мільярда доларів на закупівлю 64 F-35, заявила, що нові літаки дозволять їй передати в дар Україні свої старі винищувачі F/A-18 Hornet. Норвегія, яка подарувала Україні старі винищувачі F-16, закуповує 52 F-35, а також витрачає 293 мільйони доларів на їхнє озброєння 580 бомбами малого діаметра StormBreaker, виготовленими в Тусоні, штат Арізона. Данія і Нідерланди передають Україні 61 F-16 і замінять їх додатковими F-35.

Загалом наш аналіз показав, що існує щонайменше 13 виробничих ліній у 10 штатах і 11 містах США, які виробляють нову зброю американського виробництва для союзників по НАТО натомість обладнання, що вони відправили в Україну. Як підсумував Марк Канціан із Центру стратегічних і міжнародних досліджень, "більша частина грошей, які безпосередньо підтримують Україну, витрачається не за кордоном, а тут, у Сполучених Штатах". Тому "неправильно" називати 68 мільярдів доларів, які, за його підрахунками, ми витратили на озброєння України, "допомогою".

Як я вже зазначав, у життєво важливих інтересах Сполучених Штатів озброїти Україну в її боротьбі за поразку російської агресії. Наша підтримка України зменшує російську військову загрозу НАТО, відновлює стримування з Китаєм, відмовляє інші ядерні держави від початку агресивних війн і підвищує військову готовність Америки до інших супротивників. Доводи на користь допомоги Україні за принципом "Америка насамперед" очевидні.

Наша військова допомога Україні оживляє промислові спільноти по всій території Сполучених Штатів, створює хороші робочі місця тут, удома і відновлює потенціал Сполучених Штатів.

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