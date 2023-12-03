Партія пива рветься до влади. Як любителі життя притісняють любителів Путіна

Партія пива, начебто, створюється тими, хто любить весело провести вільний час. Але блогер Юрій Богданов розповідає про її австрійський варіант — там політична сила з такою назвою системно бореться з любителями Путіна.

Про Пивну партію і зміни у європейській політиці

Давайте перш ніж повертатися до актуальної аналітики, розповім вам про черговий приклад успішного контрелітарного епатажного популістичного проекту, тільки тепер трохи з обережним позитивом. Тепер з Австрії. Де сильні позиції у ізоляціоністів і проросійських ультраправих.

Австрійська Пивна партія (так-так) влітку подолала планку рейтингу у 10%, зараз має від 12 до 14% і зайняла б 3-4 місце на федеральних виборах. Лідер партії — Домінік Влазни, музикант, панк-рокер, лікар за освітою з дипломом лікаря. Виступає і в політиці, і на сцені під псевдонімом Марко Пого.

Хоча партія була заснована 2014, перші її відносно успішні вибори відбулися 2020 року, в розпал коронавірусу. Партія набрала 1,8% на виборах в Раду Відня і не пройшла в місцеву раду австрійської столиці. Але зуміла набрати достатню кількість голосів, щоб отримати представництво в 11 муніципальних округах столиці.

2022 року лідер партії зайняв 3-е місце на виборах президента з 8,31% голосів, за нього проголосувало більше 300 тисяч австрійців.

Що там по програмі? Програма ґрунтовна:

Партія виступає за побудову "пивократії", де кожен матиме свободу у виборі пива. Соціальна політика має орієнтуватися на підтримку тих, хто неспроможний випити більше 3 бокалів пива за раз. Передбачається надання австрійцям щомісячного гарантованого доходу — 50 літрів пива для дорослих і 20 літрів для дітей. Партія виступає за дискримінацію людей, які споживають радлер. Радлер — це коктейль з пива та безалкогольного напою, наприклад, лимонаду. Для пиволюбів це харам.

Пиво може бути інструментом політики Фото: РИА Новости

А тепер трохи серйозніше.

Що з фундаментального веде до поточних 12% популярності?

Контрелітарний запит загалом. Багато австрійців і втомилися від традиційної політики, і за правих радикалів голосувати не готові. Тролінг популярних в Австрії ультраправих, які своїм шовінізмом і симпатією до диктатур втомлюють молодих австрійців і середній клас. А системні австрійські політики протистояти їм адекватно не можуть. Партія орієнтується на базово "далеких від політики". Партія говорить з молоддю про проблеми екології, виступає за відкритість Австрії світу, до того ж Влазни рідкісний єврооптиміст. Анти-Орбан і — що головне для Австрії — анти-Розенкранц (лідер ультраправої австрійської партії Свободи). Епатаж і насправді креативний маркетинг. Так, під час президентської кампанії Пого-Влазни роздавав виборцям безкоштовне пиво. Крім того, саме в розпал кампанії партія відкрила в центрі Відня Пивний фонтан.

Ну і малий бізнес партії сприяє. Під часом коронавірусу перший стрибок популярності відбувся через цілком раціональну вимогу підтримувати малий бізнес і заклади культури. Щоб вони пережили пандемію. Крім того, партія виступає як лобіст асоціацій виробників пива (що логічно) і малого бізнесу у ресторанному та готельному секторах в цілому. Наприклад, відстоює заборону обмежувати час роботи ресторанів та барів. Коротше, реальної політики теж вистачає.

До Австрії партії з аналогічною назвою існували у Норвегії, Польщі, Німеччині, Україні та в Росії. Найуспішнішою була польська Пивна партія, яка 1991 року взяла 16 місць у Сеймі. Але, звісно, вони всі були зовсім про інше.

Коротше, що я вам скажу. Світ стрімко змінюється. І політика — теж. Нас чекає дуже цікаве 21 століття.

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