Звідки гроші на війну? Росія заробляє мільярди під санкціями, а Заходу все одно
Росія вщент б'є Україну за якістю економічної політики, визнає економіст Ярослав Романчук. Захід виявився не спроможний цьому протистояти — тому Україні слід переглянути формат відносин із Заходом.
Агресор вщент б'є нас за якістю економічної політики.
Україна: піпеточна допомога + діряві санкції + внутрішній соціалізм/схематоз
У жовтні 2023 р. країна-агресор отримала від продажу нафти $11,3 млрд. доходу. Це рекорд з травня цього року. За наявності цінової стелі Індія купує російську нафту по $72 за барель. За даними Bloomberg, дохід Росії від експорту нафти зараз більший, ніж до гарячої фази війни проти України.
Давайте визначимо ресурси ворога. За даними МВФ, у 2022 р. ВВП Росії становив $2244 млрд. Це на $407,6 млрд більше, ніж у 2021 р. Доходи органів держуправління Росії у 2022 р. становили 34,65% ВВП, або ~$778 млрд. Для порівняння: цей показник 2021 р. був $653 млрд. Тобто у перший рік російської агресії, геноцидної війни, коли Захід нам обіцяв санкції з пекла проти Росії, її державні доходи зросли на $125 млрд. Тобто російський агресор міг вести війну майже повністю ТІЛЬКИ на додаткових доходах держбюджету.
У 2022 р. витрати органів держуправління Росії становили 36% ВВП або ~$808 млрд. Для порівняння, у 2021 р. вони були 34,8% ВВП або $639 млрд. Тобто за 2022 р. держвитрати Росії зросли на $169 млрд. Тобто зростання витрат країни-агресора у 2022 р. на майже на 75% компенсувалося отриманням додаткових доходів.
А тепер подивимося на 2023 рік. ВВП Росії очікується в плюсі на 2,2%. У доларовому вираженні через девальвацію російського рубля ВВП становитиме ~$1,9 — 2 трлн. Доходи органів держуправління (федеральний, місцеві бюджети, фонди) становитимуть ~33% ВВП, або ~$660 млрд, видатки — 36% ВВП, або ~$720 млрд. Так, це менше, ніж 2022 року, але на $81 млрд більше, ніж 2021 року.
Така жорстка правда життя. Ворога не можна недооцінювати. Не можна розраховувати на успіх тих партнерів та їхніх рішень, які є паперовими, формальними, декларативними.
Ось що відбувається з вуглеводнями країни-агресора. Виторг Росії від експорту вуглеводнів у 2022 р. склала $383,7 млрд, тобто більше одного мільярда на день. Це рекордний показник за всю історію сучасної Росії. Це принесло в бюджет ~$350 млрд або ~45% усіх державних доходів. У 2023 р. доходи від вуглеводнів прогнозуються на рівні ~$220 — 250 млрд. Це ~38% доходів органів держуправління. Видобуток нафти в Росії у 2023 р. буде ~527 млн тонн. Це тільки на 2% менше, ніж у 2022 р. Не через санкції, а за домовленістю зі стейкхолдерами ОПЕК. І це в умовах санкцій, очевидної, відкритої, неприхованої геноцидної агресії проти України.
Чистий прибуток рашистських банків у 2023 р. становитиме ~$38 млрд. У плюсі промисловість. Безробіття — менше 3%. Роздріб зростає. Інвестиції в основний капітал — у великому плюсі. Грошові реальні доходи — ~5%, реальна зарплата + ~8% у 2023 році.
Головні покупці російського вугілля — Китай, Індія і Південна Корея.
Головні покупці російської сирої нафти — Китай, Індія, ЄС і Туреччина.
Головні покупці скрапленого природного газу Росії — ЄС, Китай і Японія. Ця позиція російського експорту поза санкціями.
Головні покупці російського скрапленого нафтового газу — Туреччина та ЄС.
Головні покупці російських нафтопродуктів — Туреччина, Китай і Саудівська Аравія.
Головні покупці російського трубопровідного газу — ЄС, Туреччина і Китай. Ця позиція російського експорту поза санкціями.
Саме час прийняти льодовий душ і визнати таке:
- Давно прогнозований захід і декаданс Заходу де-факто вже відбувся. Він став беззубим, нездатним примусити основних порушників виконувати ухвалювані ними рішення, зокрема, санкції. Він став геополітичним посміховиськом в очах не тільки диктаторів, а й значної частини суспільств і країн із дефектами демократії. У розпал геноцидної війни Росії проти України проводити пишний, з помпою кліматичний саміт, коли британські вчені вже документально підтвердили природний, а не антропогенний характер цього явища — це черговий переконливий доказ неадекватності. Захід перетворив свої ж червоні лінії на клубок ниток, якими в'яже шкарпетки для трансгендерних суб'єктів, які виступають за нульову емісію, обов'язковий глобальний мінімальний податок і ліквідацію приватної власності під виглядом поваги інтересів незліченних стейкхолдерів. У розпал кривавої війни Росії проти України продовжувати торгувати з нею, а Україні надавати піпеточну допомогу — як після цього можна вірити деклараціям G7/ЄС-27 про те, що вони захищають цінності? Дозволяти агресору збагачуватися, переозброюватися, а жертві вимолювати допомогу і зброю — і після цього заявляти про відкриття переговорів щодо вступу до ЄС?
- Ціннісна політика у світі померла. Її немає. Realpolitik рулить, сурмить і рубає. Сучасні релігії перетворилися на мережеві організації з просування соціалістичних наративів. Свобода, справедливість, власність для них стали порожніми звуками. У світі, крім рідкісних осередків, не залишилося мереж, організацій, структур, які б системно, науково обґрунтовано підтримували культурні, світоглядні основи Заходу.
- НАТО і система трансатлантичної безпеки переживає екзистенціальну кризу, найглибшу з часу поразки Америки у В'єтнамській війні. Її ніби приголубили, пом'якшили, прикрасили рюшечками. Воювати з реальними ворогами розучилися. Виробляти в потрібній кількості зброю і військові товари для реальної війни розучилися. Деклараціями, засіданнями, постановами нацизм, рашизм, тероризм і тоталітаризм не переможеш.
- ООН, ОБСЄ, інші організації, створені для гарантування миру, безпеки та розвитку, перетворилися на річ у собі, для VIP-розпорядників і споживачів чужого. Їхня наявність/відсутність не впливає ні на війни, що реально тривають, ні на поведінку агресорів/терористів.
- VIP-розпорядники чужого Заходу (G-7/ЄС) всупереч волі й бажанню більшості своїх суспільств надати Україні всебічну реальну підтримку, включно з військовою, провалили обіцянку, забалакали, прозасідалися, реально не пішли на значущу ревізію своїх бюджетних пріоритетів.
- Російська мережа м'якої сили (інформація, агенти, агенти впливу, корисні ідіоти, партнери по бізнесу, постачальники чого завгодно) залишається на Заході без належної уваги й оцінки. Майже за два роки "гарячої" фази війни — рашисти суттєво активізувалися, розраховуючи на поширення токсичності від загнивання самого Заходу. Росія на пару з Китаєм, безумовно, руйнують Захід зсередини найвитонченішими операціями.
- Пряники для України у вигляді вступу до НАТО і ЄС у неозорому майбутньому в контексті реальних дій Заходу щодо України і Росії є не пряниками, а форменим знущанням. Ще більш цинічним і аморальним, ніж Будапештський меморандум. Мовляв, ви там як-небудь, чимось воюйте, нас від нацистського ворога захищайте, а ми будемо вас змушувати змінювати закони про рибальство, домашніх тварин і стандарти фруктів/овочів. Ви якось ракети/дрони робіть/купуйте, а ми вас зеленої металургії, корпоративному управлінню вчити будемо.
- Україні терміново потрібен новий формат відносин із реальними партнерами і союзниками. Бюрократи тільки підливають олію у вогонь наших конфліктів/суперечностей із тими, хто реально хотів і ще хоче нам допомогти. Політики тільки вбудовують нас у свої внутрішні порядки денні. Тому прямі зв'язки і контакти з великими корпораціями, фінансовими структурами, багатими людьми, проведення з ними перемовин, щодо їхніх майбутніх інтересів в Україні в обмін на військову і фінансову допомогу зараз — ось що треба робити, а не витрачати час/енергію на вимолювання допомоги на Рамштайнах, інвестиційних форумах а-ля Лугано.
- Україні терміново потрібно змінювати свою економіку, ставлення до Підприємця. Це ж абсурд, коли нацистська Росія зберегла у себе набагато більше ринкових відносин, ніж демократична Україна з держвитратами під 70% ВВП, дефіцитом бюджету під 25% ВВП і тотальним одержавленням економічної діяльності. Українська податкова, митна служби, регуляторні та контрольні органи зробили для руйнування іміджу країни, для ерозії довіри до країни більше, ніж інформаційні спецоперації ворога. Ба більше, вони ж продовжують гальмувати країну, відштовхувати інвесторів і охолоджувати гаряче бажання волонтерів з усього світу нам допомагати.
- У світлі зростального тиску на нас ззовні від наших партнерів/союзників (ось такі вони в нас) Україні терміново потрібен чесний, відвертий діалог влади і суспільства, влади і бізнесу щодо спільного вироблення плану дій до перемоги. Поодинці, уроздріб ми не переможемо. Пора визнати власні помилки і провали, сформувати нову команду для безпрецедентно складних завдань — і вперед, до перемоги над ворогом. Ні, не шапкозакиданням. Не понтами і хвастощами, а розумом, холодним розрахунком і якістю діалогу з партнерами і союзниками. Всередині країни і за кордоном.
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