ChatGPT — слово 2023 року. Як штучний інтелект підкорив мережу та став світовим трендом

П’яте слово року.

Трошки поспішив, коли написав колонку про 4 слова року від Collins, Cambridge, Merriam-Webster і Oxford English Dictionary. У четвер the Economist вийшов зі своїм словом року. І воно не здивувало.

Насправді the Economist розглядав можливість надати приз декільком словам:

Coup — переворот. У 2023 році у світі було декілька: Судан, Буркіна-Фасо, Малі, Нігер, Габон. У світі почали навіть створювати індекси та мапи, щоб прорахувати, де наступний переворот може бути.

Japa — нігерійське слово, яке означає "знайти швидкий вихід зі скрутного становища". Скажімо так — нам також потрібно japa, а не схоже на це українське слово.

Vishwaguru — слово в санскриті, яке було дуже вживаним в Індії, означає "вчитель для світу" (vishwa означає "світ", а guru — гуру, дуже вживане й у нас індийське слово). Але є й інша інтерпретація слова — "увесь світ", тобто ми й самі все розуміємо та самі можемо бути драйвером для світу. Не потрібні ваші західні поради. У цілому це слово відображає філософію Моді в останні роки.

Global South — або Глобальний Південь — ще одне слово, яке вживалося в цьому році і в Україні багато разів. Цікаво, що Південь уже не має ніякого особливого зв’язку з географією — під Глобальним Півднем розуміють те, що раніше називали "країни третього світу". Але якщо раніше це означало бідні країні, то зараз — більше антизахідні, або як мінімум країни, що кидають виклик сучасному світовому порядку.

Lan wei lou — слово в мандарині. Означає по-простому "недобудова". У Китаї великі проблеми в секторі будівництва житла ☺ багато корпорацій банкрутують, а люди, які інвестували в житло, що будувалося, не отримують свої квартири, оскільки їхні будинки — Lan wei lou. Бажано, щоб в Україні це слово використовували менше.

Слово de-risking також було популярним минулого року після дискусії про decoupling. Обидва слова мають свої геополітичні корені в масштабному тренді геоекономічної фрагментації, і першочергово вихід західних компаній із Китаю. Для нас важливо, що багато західних компаній також виходять і з економіки РФ саме для de-risking. Багато хто не хоче потрапляти під західні санкції. А ті, хто залишається в Росії, мені здається, не розуміють, що вони там усе одно вже заручники, — вивести гроші та прибуток із Росії, продати бізнес там за ринковими цінами буде вже неможливо. Треба було раніше decouplе.

Generative AI та large language models (LLM) — cлова із світу Штучного інтелекту, які ми багато раз використовували в цьому році. Було дуже багато дебатів в світі і в Україні на цю тему. Хтось каже, що LLM — це такий собі метод обману, який змушує нас думати, що ШІ вже дійсно може думати, як людина. Але галюцинації… вказують на то, що насправді, це тільки моделі-трансформери, які використовують хитрий та складний аналіз ймовірностей появи наступного слова у реченні. Саме тому термін Generative більше підходив би для слова року, тому що люди бояться, але все ж таки хочуть швидше перейти від Generative до General Штучного інтелекту – тобто дійсно моделей, які можуть думати, як людина. Знову ж таки, різниця між цими двома підходами і намагання зрозуміти виклики для світу займали розуми людей у світі в 2023 році.

Але все ж таки словом року стало інший термін — Chatgpt.

Це слово було на вустах у всіх, від журналістів до водіїв таксі, які задавалися питанням, що це таке і як це використовувати. Фактично в 2023 році Chatgpt стало для нас іменем загальним, як колись від імені Google з’явились слово "гуглити" замість "шукати в Інтернеті", як з’явилось слово ксерити, аспірін або памперси. Для будь-якого бренду стати загальним ім’ям — це дуже високе визнання.

Так ось, пошукові запити "Chatgpt" у Google були більш ніж у 90 разів частіше, ніж пошуки "generative ai" або "large language model". Chatgpt однаковий для всіх мов. Фактично Chatgpt став розмовним терміном для будь-якой моделі LLM. Коли ставлять під сумнів текст, який ти написав, люди питають: це ChatGPT? Не важливо, яку саме модель вони мали на увазі: Bard, DALL-E, BingAI, або щось інше. І я думаю, що це тільки початок цього шляху.

Подивимось, що 2024 рік нам принесе — сподіваюсь, Перемогу, хоча зараз три слова з пʼяти повʼязані з ШІ: AI, галюцинації, ChatGPT.

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