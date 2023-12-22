"Прощання" з програмістами. Який вигляд матиме професія з приходом штучного інтелекту

Робота програміста з розвитком штучного iнтелекту не зникне, запевняє підприємець Сергiй Катков . ШІ в роботі програміста (як і будь-кого іншого) — інструмент, що дозволяє перейти на новий рівень абстракції.

Суперечки про заміну програмістів штучним інтелектом, як СhatGPT, часто втрачають суть питання.

Я порівнюю появу систем штучного інтелекту в роботі програміста з появою циркулярної пили в роботі столяра. Як раніше столяр робив, наприклад, стіл? Пиляв вручну дошки, з'єднував їх одну з одною. На якість столу впливало, наприклад, вміння столяра рівно відрізати дошку. В недосвідченого виходило криво, потім деталі погано з'єднувалися одна з одною.

Із появою циркулярної пили це вміння втратило свою цінність — тепер будь-який новачок може відрізати рівно. Але всі інші питання залишилися. Якого розміру стіл? Чому саме такого? Із якого матеріалу та чому саме з нього? Й інші параметри.

Столяри не зникли, але їхня робота стала продуктивнішою та менш рутинною. Але потрібно було освоїти пилу. Хоча, якщо єдине, що він умів, — це пиляти, тоді так, його робота була під загрозою. Але хто освоїв пилу — не втратив роботу, а, навпаки, став заробляти більше, а втомлюватися менше.

Аналогічно з програмістами. Що ми розробляємо? Чому саме це? Чому саме так? Хто цим користуватимуться й навіщо?

Робота програміста не зникне, але з розвитком подібних систем усе менше буде схожа на кодинг і все більше — на дизайн, на проєктування. Хоча розумний програміст і раніше завжди про це думав.

Робота програміста стане більше схожа на роботу маркетолога-стратега. На роботу бізнесмена. В ній буде більше "розуміти завдання користувача" й менше "робити за ТЗ". Скільки програмістів не люблять складати ТЗ, але хочуть, щоб його дали, аби робити за ТЗ? Ось тепер скласти грамотне ТЗ буде ще важливіше, саме цього потрібно буде навчитися, а не нового фреймворку.

У гарного програміста перспектива завжди буде Фото: Getty Images

А якщо все, що вмів програміст, — це просто кодити за ТЗ і нічого більше вчитися не хотів, тоді так, його робота під загрозою.

Тобто ШІ в роботі програміста (як і будь-кого іншого) — інструмент, що дозволяє перейти на новий рівень абстракції. Водночас у роботі програміста поява подібних інструментів — норма. Звичайна справа. Наприклад, колись поява мов програмування дозволила відмовитися від асемблера та створювати масштабніші програми.

Цього разу інструмент потужний, я б сказав, асистент. Чим більше опановуєш, тим більше допомагає. Ще й розвивається з часом. Але коли робота програміста була у форматі "навчився та користуюся роками одними й тими ж навичками"?

Кожен професіонал постійно вчиться. Завжди так було. Тепер навчитися навіть простіше в певному сенсі. Можна використовувати звичайну мову та вже отримувати разючі результати. До того ж учитися можна з допомогою того ж ШІ.

До речі, ШІ може привести в розробку людей, які програмувати не вміють і не збираються. Як зараз мало хто з програмістів може щось розібрати на асемблері, але може написати актуальну програму, так з'являться люди, які добре розуміють, що потрібно користувачу та як це сформулювати для ШІ. Ті ж промт-інженери, мені здається, — лише перший крок. З'явиться ще чимало спеціальностей у цьому напрямку. І ці люди ще чимало здивують нинішніх розробників. Уже хоча б тому, що дивитимуться на завдання з іншої, незвичної сторони.

Зникнення програмістів не буде. Буде перехід на новий рівень абстракції.

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