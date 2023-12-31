15 точок війни. У яких місцях планети буде неспокійно протягом 2024 року

На жаль, конфліктів наступного року навряд чи стане менше, пише аналітик Анатолій Амелін. І прогнозує "гарячі точки" на планеті 2024-го, нагадуючи стару істину: якщо зірки запалюють, значить, це комусь потрібно…

Мама вчила: "Сподівайся на краще, готуйся до гіршого".

Нова тактика орди – розпалювання у світі військових конфліктів для розпилення уваги та допомоги партнерів України.

Ми вже бачили, як вплинув конфлікт в Ізраїлі на скорочення обсягів військової та фінансової допомоги Україні.

Коротке нагадування гарячих військових конфліктів 2023 року та очікування нових військових конфліктів у 2024 році.

Отже, 2023 рік окрім України, гарячі конфлікти були в:

Нагірний Карабах. Масові протести в Ірані проти чинної влади. Ємен. Громадянська війна в Ефіопії. Військовий переворот у Конго (не без участі "Вагнера"). Військовий конфлікт в африканському регіоні Сахель. Бандитське свавілля та гуманітарна катастрофа в Гаїті. Протести та заворушення в Пакистані. Зростання напруженості у Тайвані. Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Військовий переворот у Нігері (не без участі "Вагнера"). Громадянська війна у М'янмі. Військовий переворот у Габоні. Громадянська війна у Судані.

До кількох конфліктів в Африці була причетна сумнозвісна ПВК "Вагнер" Фото: ТСН

До чого ще варто готуватися у 2024 році?

Продовження військового конфлікту в Ємені. Після військового втручання Ізраїлю, що триває, в секторі Газа повстанці-хусити, що контролюють частину Ємену, загрожують морському судноплавству, що проходить через протоку Баб-ель-Мандаб та Суецький канал. Оскільки приблизно 30% світових морських контейнерних перевезень проходить через цей торговий маршрут, повномасштабна війна між Заходом та повстанцями-хуситами в Ємені може серйозно вплинути на світову економіку. Південно-Китайське море (Китай, Малайзія, Філіппіни та В'єтнам). "Напруженість у Південно-Китайському морі знову спалахує", — повідомив CNN у вересні 2023 року після спроб Китаю вирвати контроль над "низкою маловідомих рифів і атолів далеко від берегової лінії Південно-Китайського моря, [шляхом] створення військових об'єктів, враховуючи злітно-посадкові смуги та порти". Геополітичне значення Південно-Китайського моря як перехрестя морської торгівлі неможливо переоцінити; через це перехрестя у світ вирушає понад 50% промислової продукції Японії та Китаю. Тайванська протока (Китай і Тайвань). У серпні 2023 року, після візиту віце-президента Тайваню Вільяма Лая до США, "Китай почав широко очікувані навчання поблизу Тайваню в гнівній відповіді на його короткі візити до Сполучених Штатів". Більшість спостерігачів сходяться на думці, що, на відміну від Росії, Китай надто інтегрований у світову економіку, щоб ризикувати руйнуванням своєї і без того хиткої внутрішньої економіки війною через Тайвань — принаймні, найближчим часом. Африканський Ріг (Ефіопія, Сомалі, Еритрея та Джибуті). Найбільш помітно те, що громадянська війна в Судані триває між угрупуваннями, що суперничають, з квітня 2023 року. У той час, як Південний Судан та Сомалі борються з майже повною відсутністю верховенства закону та політичної стабільності, присутність таких небезпечних угруповань, як "Аль-Шабааб" та банди піратів Сомалі, зростає. Джамму та Кашмір (Індія та Пакистан). Протягом останніх семи десятиліть Кашмір був епіцентром запеклої суперечки між Індією та Пакистаном, в якій мешканці Джамму є невід'ємною стороною. Індія наразі розмістила у регіоні понад 900 000 військовослужбовців — знак, який важко інтерпретувати оптимістично. Сукупне населення двох південноазійських ядерних держав перевищує 1,6 мільярда людей. Будь-яка військова конфронтація між двома країнами матиме катастрофічні наслідки для світової економіки, тим більше, що Індія все частіше стає частиною ланцюжка постачання різних галузей — від програмного забезпечення та інформаційних технологій до фармацевтики. Реалізація територіальних претензій Венесуели до Гайани. У Венесуелі 95% учасників референдуму підтримали територіальні претензії до Гайани. Розвиток конфлікту та лиха в Демократичній Республіці Конго. Країна вступає у 2024 рік із 25,4 мільйонами людей, які потребують гуманітарної допомоги — більше, ніж у будь-якій іншій країні світу. Продовження громадянської війни в Ефіопії. Продовження гуманітарної катастрофи в Нігері. Сомалі. Продовження бойових дій між військами уряду та збройним угрупуванням "Аш-Шабааб". Малі. Ескалація конфлікту між урядом, збройними угрупованнями та опозиційними угрупованнями туарегів у 2024 році може серйозно збільшити шкоду мирному населенню. Продовження військового конфлікту в М'янмі (Бірма). Нові збройні сутички у Буркіна-Фасо після військового перевороту 2022 року. Облога міст, що посилюється, збройними угрупованнями призведе до збільшення гуманітарних потреб. Продовження військового конфлікту в Ізраїлі та Палестині. Продовження громадянської війни у Судані.

Це далеко не всі потенційні гарячі точки.

Існують ризики спалахів нових військових конфліктів майже на кожному континенті.

Ми розуміємо, що "якщо зірки запалюються, це комусь потрібно".

Нам же важливо пам'ятати про те, що військова та фінансова допомога може і скорочуватиметься, а значить, розраховувати можемо тільки на себе.

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