Гільйотина для спрощенки. Як національна стратегія доходів призведе до розквіту корупції

Національна стратегія доходів має на увазі майже повне знищення спрощеної системи оподаткування під приводом боротьби з корупцією. Аналітик Валерій Пекар вважає, що це все одно, як лікувати головний біль гільйотиною.

Продовжимо аналіз Національної стратегії доходів. Тепер поговоримо про спрощену систему оподаткування.

Необхідність змін аргументується в цьому документі тим, що великі платники податків користуються спрощеною системою й пропускають через неї великі обсяги контрабандного й контрафактного товару. Перекладаю це простою мовою: через шалену корупцію на митниці й у податковій вони не можуть зупинити зловживання, тому що великі неплатники податків купують митників і податківців оптом. Тому єдиний шлях, на їхню думку, полягає у фактичному скасуванні системи. Лікування головного болю за допомогою гільйотини, так би мовити.

Нагадаю, що спрощена система була запроваджена свого часу якраз через фактичне визнання державою неспроможності подолати корупцію. Основна ідея полягала не у зменшенні ставок, а в уникненні контакту з податківцями для маси дрібних підприємців.

Якщо в супермаркеті кожен касир — це ФОП, то це легко виявити й покарати. Якщо через кордон їде iPhone під виглядом зеленого горошку, це легко виявити й покарати. Цього не робиться, бо немає на те волі й рішення керівництва, а додаткові гроші до свята податківцю й митнику не зайві.

Ряд особливостей документу наводить на думку, що йдеться не лише про корупцію. Йдеться про систематичну зачистку мікро- та малого бізнесу, який своєю незалежністю створює проблеми. Наприклад, мікро- та малий бізнес розуміється як стартапи, тобто нові бізнеси, які ще не виросли. А як тоді розуміти сотні тисяч дрібних підприємців, які все життя ведуть свою невелику справу, забезпечуючи сім'ю добробутом, себе — гідністю, державу — самозарадністю? Вони ніколи не виростуть, але вони — основа соціальної стабільності. Чи в країні мають залишитися лише олігархи та люмпени?

У поєднанні з корупцією та скасуванням банківської таємниці (доступом податківців до банківських рахунків) все це виглядає огидно, панове.

Документ зазначає, що зміни будуть впроваджуватися лише після подолання корупції в податковій. Тут я розчулився й заплакав великими сльозами.

Корупція долається якраз спрощенням системи й досягненням її більшої прозорості, а не проведенням тренінгів та посиленням служби внутрішньої безпеки, як пропонує стратегія. Тобто там, де треба спростити, навпаки, відбувається ускладнення. А корупціонерів будуть саджати, стверджує документ, ось вже відкрили 8 (!) кримінальних справ на корумпованих податківців. Тут я заплакав від розчулення вдруге.

Отже, спрощена система оподаткування мікро- та малих підприємств буде ліквідована протягом трьох років. Очевидно, знадобиться більше податківців, щоб вести платників податків на ускладненій системі.

Ще раз повторюся: неправильно зводити обговорення до ставок податків. Неправильно називати критиків документу людьми, які не розуміють необхідності підвищення ставок в час війни. Бо суть національної стратегії не в піднятті ставок, а в розширенні корупції.

Корупції буде більше, тож правоохоронним органам треба буде більше детективів і слідчих. Це називається в кібернетиці "позитивний зворотній зв'язок", простою мовою — самопідсилювач.

Отже, підсумуємо. Виходячи з неможливості подолати корупцію в податковій і на митниці, стратегія пропонує суттєво її розширити. Народна мудрість каже: минулого року все з'їв довгоносик, тож наступного року засіємо вдвічі більше, хай він з'їсть і подавиться.

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