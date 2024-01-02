Вдарили, не чекаючи на холоди. Які ракетні підлостi можуть бути далі від Росії

Було зроззумiло, що Україну чекає декілька хвиль масованих комбінованих ракетно-дронових атак, пише аналітик Олександр Кочетков. Росія до них готувалася давно — але нескінченно вони продовжуватися не можуть, і серйозних наслідків поки що не тягнуть за собою.

Справджується мій передноворічний прогноз, що Україну чекає декілька хвиль масованих комбінованих ракетно-дронових атак.

Восени ворог накопичував ракети, яких він виробляє, по різних оцінках, від 200 до 300 на місяць — це сумарно всіх типів (санкції — ау!). "Шахедів" недоімперія виробляє приблизно 500 на місяць. Аналогічне озброєння, що, як звітують наші можновладці, "запущено у серію", не співставно ні по кількості, ні по бойовій потужності. Будемо сподіватися, поки що.

Щоб завдати нам найбільшої шкоди, ворог чекав холодів. Не витримав і ударив завчасно. Є влучання, жертви і руйнування. Навіть над Києвом вдається збити не всі ракети. Зокрема, один-два "Кинджали" за атаку таки проходять, а ворог використовує максимально можливу для нього кількість одночасних пусків цих ракет — 12. Саме тому у столиці тільки завершили розбирання завалів з великою кількістю жертв, спричинених ще до Нового року.

Але нічого справді критичного уражено не було. Ані у країні, ані у столиці.

Ще один епізод ракетного удару по Києву Фото: ДСНС

Маємо очікувати ще одну, максимум три подібних комбінованих атаки у найближчі кілька тижнів. Потім ворог змушений буде знов перейти до періоду накопичення ракет та безпілотників, і атаки стануть рідкішими.

У лютому зазвичай холодно, на цей час можна прогнозувати ще один пік ворожої терористичної активності.

Фактично, питання у тому, чи достатньо у нас зенітних ракет, щоб збивати ворожі. Але відповідь на це життєво (в прямому сенсі) важливе питання може дати лише бойова практика.

Надходження в Україну НАТОвських винищувачів посилить нашу ППО-ПРО, в першу чергу, в тих регіонах, де наземних зенітних комплексів ще недостатньо. Але дві, навіть три ескадрильї F-16 не дозволять перехоплювати ворожі літаки ще до запусків ракет. Для цього їх потрібно значно більше. І з можливістю діяти над територією недоімперії.

Тобто, нічого особливо райдужного повідомити не можу. Але як є. Витримаємо і переможемо!

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