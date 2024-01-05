Ганьба Росії під Куп'янськом. Як унікальна танкова армія не може взяти українське село

Навіть досвідченого військового експерта Костянтина Машовця дивує ситуація під Куп'янськом. Сюди Росія кинула свою унікальну, елітну армію — але вона не може прорвати українську оборону, зовсім не ешелоновану…

На Куп'янському напрямку противник продовжив із настанням нового року свої спроби пробитися з півночі за напрямком Лиман Перший–Синьківка та Вільшана–Петропавлівка.

передові підрозділи 25-ї окремої мотострілецької бригади (ОМСБр) противника атакували через ліс північніше с. Синьківка та вздовж його узлісся, а також південніше с. Вільшана… безрезультатно;

західніше, лівофлангові підрозділи 138-ї ОМСБр противника спробували просунутись вздовж залізниці на південь, у бік лівобережної частини Куп'янська… з таким самим результатом;

своєю чергою 15-й мотострілецький полк (МСП) 2-ї мотострілецької дивізії (МСД) противника здійснив аналогічні конвульсивні дії південно-західніше с. Першотравневе та з рубежу Орлянське–Ягідне відповідно у бік Петропавлівки, Іванівки та Степової Новоселівки… й знову, з такою ж результативністю.

Очевидно, найближчим часом противник продовжить свої спроби пробитися до с. Петропавлівка та у бік дороги Р-07 Куп'янськ–Сватове в районі Степової Новоселівки з північного та північно-східного напрямку, а також, найімовірніше, відновить атаки за напрямком Куземівка–Берестове та Куземівка–Стельмахівка за участю підрозділів 27-ї ОМСБр та 7-го МСП зі складу 11-го армійського корпусу (АК)…

Противник вже більше 2-х місяців атакує передові підрозділи ЗСУ на Куп'янському напрямку, але за весь цей час спромігся лише взяти під контроль частину лісу південніше Лиману Першого та зробити с. Новоселівське "сірою зоною".

Та й то, досягти цих "значних" результатів йому вдалося шляхом припинення активних наступальних дій у напрямку на Борову й перегрупування звідти трохи північніше частини сил й засобів, що діяли саме на цьому напрямку. Зокрема, 27-а ОМСБр й 7-й МСП до цього діяли саме у напрямку на Борову.

Отже, зі всіх ділянок та напрямків, де з настанням осінньо-зимового періоду противник перейшов до активних (наступальних) дій, саме Куп'янський напрямок, поки що, залишається для противника найменш "продуктивним" — насамперед у сенсі співвідношення "втрати–результат".

І це виглядає трохи дивно, бо саме тут діють війська (сили) найбільш потужної та "есклюзивної" армії сухопутних військ ЗС РФ — 1-ї "гвардійської" танкової армії (гв.ТА). Та й ще доповнені головними силами 6-ї загальновійськової армії (ЗВА).

1-а гв.ТА є не просто унікальною та єдиною у РФ, а й, мабуть, у світі. Бо танкового формування такого масштабу немає у жодних збройних силах світу. До її складу входять дві повноцінних танкових дивізії (4-а "кантемирівська" та 47-а) з 3-х, які взагалі існують у ЗС РФ (є ще 90-а окрема танкова дивізія) + "найкраща" мотострілецька дивізія російських сухопутних військ — 2-а "таманська" МСД + 27 окрема мотострілецька бригада (ОМСБр)…

Й ось вся ця "крАсіва орава", підтримана артою, вже який місяць намагається не стільки "вАстАнавить АбАрону по Осколу", скільки просто пробитися до околиці лівобережної частини Куп'янська…

Погодьтеся, збоку це виглядає, скажімо так, ну не дуже героїчно та професійно. Українські частини та з'єднання зі складу оперативно-тактичного угрупування військ (ОТУ) "Лиман", що протистоять всій цій шоблі, яка переважає їх як за чисельністю особового складу, так й за кількістю основних типів і зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), просто, як кажуть у футболі, "декласірувала" усіх цих "придворних красавців" Кремля…

ЗСУ тут не створювали "ліній Залужного", не влаштовували "мінного севу" із захмарною щільністю… панування, або навіть, просто, переваги у повітрі не мають.

Тому 1-а "гвардійська" танкова та 6-а загальновійськова армії росіян, за великим рахунком, мали б пройти відстань до Осколу (вона коливається на різних ділянках та напрямках від 18-и до 21–22-х км) за лічені години, ну нехай — дні.

Однак, ні, щось в них "не получается"…. Проходять дні, потім тижні, врешті-решт місяці, а вони все "беруть Синьківку". Взяття під контроль половини села Новоселівське видається росіянами як "непересічна перемога руського оружія".

Ну, не знаю, може, це дійсно "так задумано", і все це є таким собі дуже прорахованим планом, але ззовні все це виглядає як не зовсім вдалий акт оперативного онанізму…

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело