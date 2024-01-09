Удар по куратору України. Що означає гарвардський скандал довкола Пенні Пріцкер

У США починається скандал зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Аналітик Тимофій Милованов зазначає, що начебто ця історія нас і не стосується, але може дуже торкнутися.

У США починається політизований скандал зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер з метою змусити її піти у відставку з позиції керівниці наглядової ради Гарварду

Для нас це означає, що критика і тиск на Пенні Пріцкер може поставити під загрозу її становище в адміністрації Байдена, її фокус на Україні та ефективність її роботи як спеціального представника США, який координує життєво важливу американську політику економічної допомоги та відновлення України. У неї тепер просто може стати менше часу, вона може поставити Україну на друге місце після скандалу, або в адміністрації можуть почати обережничати з нею.

Що відбувається? Тиск повʼязаний з відставкою цього тижня президентки Гарварду Клодін Гей. Я писав про це вчора. Деякі читачі не погодились, що плагіат Клодін зіграв значну роль, хоча б як інструмент для відставки. Але тепер саме це — погана реакція на плагіат — закидають Пенні. Критики кажуть, що вона неправильно впоралася з прийомом Гей на роботу і реакцією на звинувачення у плагіаті.

Скандал у Гарвардському королівстві Фото: under35.me

Мільярдер хедж-фонду і демократ Білл Акман очолив критику, заявивши, що Пріцкер керувала стратегією, яка уможливила антисемітизм на академічному заході, що відбувся після нападу ХАМАС на Ізраїль. Саме він атакував Клодін до цього.

Пріцкер очолювала пошук президента Гарварда півроку тому, обравши кандидатуру Гей, і захищає її як якісний вибір в умовах складної університетської політики. У неї багато захисників, які кажуть, що вона прекрасний лідер і все робила правильно.

Підключились республіканці. (Пенні — великий донор демократичної партії). Вже є листи-запити конгресвумен Вірджинії Фокс щодо відставки Гей.

Маючи зв'язки з адміністраціями Обами та Байдена, для Пріцкер цей скандал стає дуже суперечливим, який називають битвою мільярдерів.

Що це може означати для України на мою думку, я написав вище. Втрата фокусу і уваги представника американської адміністрації з питань економіки. І це в критичний час, коли США не надали підтримку на цей рік. Погано. Сподіваюсь, скандал швидко закінчиться і Пенні зможе сфокусуватись на Україні.

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