Комунальні борги повертаються. Що буде після рішення Кабміну про нарахування штрафів

Кабмін ухвалив постанову про скасування мораторію на нарахування штрафів, пені, інфляційних нарахувань на комунальні борги українців. Експерт ринку Олег Попенко пояснює, чому це докорінно неправильно, і малює можливі наслідки.

Постанова Кабміну про скасування мораторію на нарахування штрафів, пені, інфляційних нарахувань на борги українців, про скасування відключень за несплату за комунальні послуги.

Що з нею не так?

Я вже неодноразово писав і говорив, що споживачі комунальних послуг отримують незаконні платіжки по всіх видах послуг.

Газ, електроенергія, тепло, гаряча вода — та немає такої комунальної послуги, на яку не отримували б українці незаконні платіжки. І всі ці нарахування в мільярдах гривень тільки за період активних бойових дій на території України у 2022-23 роках.

Це відбувалося на тимчасово окупованій території чи на інших територіях, неважливо для наших монополістів. Тепловики, водоканали чи облгаз — їм все одно, що писати в платіжці.

І ось зараз українці на всі ці незаконні борги отримають додаткові платежі у вигляді штрафів, пені та інфляційних нарахувань.

Фактично вони отримають на незаконні платіжки — незаконні нарахування.

А в разі несплати (максимум 2 місяці) вам просто відключать електроенергію і газ.

Тут же.

Без розбору. Без суду і слідства.

І доводити, що ви отримали незаконні платіжки, будете самостійно, вже після її оплати. Усі наші державні служби із захисту прав споживачів комунальних послуг не працюють.

По суті, ми залишаємося сам на сам із комунальним монопольним геноцидом.

Замість того, щоб розібратися з боргами українців, провести аудит боргів за ЖКП, монополістам повернули право обдирати українців як липку, нараховуючи їм штрафи і пені або просто відключаючи їх у самий розпал опалювального сезону, адже в багатьох українців борги за комуналку досягли астрономічних сум.

На нас чекає вкрай непростий період. Необхідно буде шукати можливість оплатити за комуналку, залазити знову в борги, кредити, щоб не накопичувати боргів і уникнути відключення за електроенергію, адже потім доведеться платити двічі, ще й за підключення.

На жаль, в Україні споживач комунальних послуг — це безправна істота, яка не захищена ніким і нічим, не має прав, а тільки обов'язки.

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