Навіщо вбили 25 осіб у Донецьку: кривава схема Москви зі зриву постачання зброї Україні

Кремль у пропагандистських цілях знову вбив жителів Донецька, стверджує військовий аналітик Олексій Копитько. Він бачить жахливу закономірність: щойно в Росії виникають політичні труднощі, окуповані території обстрілюють із масовими жертвами

Кремль у пропагандистських цілях знову вбив жителів Донецька.

Роспропаганда активно проштовхує сюжет про артилерійський обстріл Донецька, за результатами якого озвучують загибель 25 осіб. Традиційно намагаються звинуватити Сили оборони України. Це усталена злочинна схема, яку РФ застосовувала не один десяток разів.

Коли Росії потрібно перебити невигідний порядок денний (про погані новини в РФ я вже писав) або в пожежному порядку створити привід для звинувачень України, росвійська обстрілюють мирних жителів на окупованій частині Донбасу.

Потім РФ ініціює екстрене засідання РБ ООН, де розігрує мерзенний спектакль. І цього разу вже ініціювала. Завтра на арені першим номером буде сам глава МЗС РФ Сергій Лавров. Тобто, гранично заїжджений сценарій.

Міністр закордонних справ РФ Лавров — неодмінний персонаж заїждженого сценарію Фото: Коммерсантъ

Причина — Кремль усіма силами шукає способи заблокувати або загальмувати передачу Україні зброї та іншої допомоги. Як мінімум — до моменту продовження Путіна.

Угода з Британією, угода щодо артилерії з Францією, бродіння в Німеччині щодо "торусів" та інших озброєнь, нарешті, рішення США та ЄС, які зависли за крок до фінішу, — усе це вимагає термінових контрзаходів. З високою ймовірністю буде ціла серія рішень західних партнерів напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення.

Зараз Москва увімкне всіх агентів впливу у США та Європі, які голоситимуть, що західна зброя нібито несе смерть мирним людям. Зарядить лояльних депутатів, "правозахисників" і "журналістів", щоб почався галас.

Правда якраз у зворотному — нестача західної зброї і затримки з її постачанням несуть смерть мирним людям в Україні та продовжують страждання.

За навмисне вбивство мирних громадян потрібно посилювати санкції проти Кремля. По-іншому до них не доходить.

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