Україна – без доларів та євро. Чому іноземні інвестори не хочуть допомогти нам із грошима

Україні потрібні гроші, щоб покрити жахливий дефіцит держбюджету — 1,6 трильйона гривень, пише блогер Юрій Гудименко. Ці гроші може дати бізнес — але держава робить усе, щоби ніякий нормальний інвестор не зайшов на цей дикий ринок.

Дефіцит держбюджету України на 2024 рік — 1,6 трильйона гривень.

Прописом — 1 600 000 000 000. Трильйон — це мільйон мільйонів. І ще 600 мільярдів зверху.

В доларах не так страшно. Нулів поменше. Це десь 42 мільярди доларів. Плюс-мінус. Це стільки нам не вистачає у бюджеті.

Це число могло б бути меншим, якби до нас заводили гроші іноземні бізнеси і якби наші українські підприємства заробляли більше, сплачуючи при цьому більше податків. Це дуже проста логіка — з дуже непростими висновками.

Давайте запросимо Boeing викупити Мотор-Січ, але пояснимо американцям, що запчастини треба купувати у "правильних" підрядників за завищеними цінами.

Давайте запросимо Exxon видобувати у нас нафту, але попередимо, що депутатам облради треба буде роздати по $20 000, аби вони милостиво дозволили інвестувати гроші в регіон і створити робочі місця.

Давайте запросимо Apple відкрити у нас заводи і сплачувати податки, тільки з маленькою умовою: треба буде "домовитися" з податковою і заносити їм щомісячно пакет з кешем, аби не мати проблем, навіть якщо вся бухгалтерія абсолютно "біла" і податки сплачені.

Навряд чи Apple змогла б пристосуватися до української бізнес-атмосфери Фото: Apple

Давайте запросимо Ford виробляти у нас пікапи для армії, з умовою, щоб кум прокурора чи судді увійшов у долю через ТОВку-"одноденку".

Давайте запросимо BlackRock інвестувати в українську нерухомість, тільки нагадаємо, що землевідвід вони не отримають без хабаря, а за цей хабар ми через десять років арештуємо їх керівництво, а не чиновника, який вимагав гроші.

Давайте запросимо Colt побудувати у нас пару заводів, але попередимо, що з контрактами потрібно йти до якогось чергового Гринкевича, який пояснить, як у нас працює, і візьме за це недорого.

Давайте, нарешті, запросимо Northrop Grumman виробляти у нас зброю, тільки щоб вони знали, що у будь-який момент до них прийде перевірка від ДАСУ, і чергова Басалаєва поставить їх до відома, що бізнес в Україні не має права заробляти гроші.

Давайте запрошувати. Нам же потрібні інвестиції, нам життєво необхідні гроші в бюджет. Нам потрібно, щоб проходили іноземці, приносили нам євро, долари і фунти, будували заводи, сплачували податки, наповнювали казну.

Давайте запрошувати. Є охочі?

Ау?

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