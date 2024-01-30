Електроенергія дорожчає вдвічі. Куди збираються витратити всі ці гроші населення

Влада оголосила про майбутнє подвійне підвищення тарифів на електроенергію. Експерт ринку Олег Попенко стверджує, що це ніяк не допоможе будівництву великих інфраструктурних проєктiв у галузі — адже саме заради цього, судячи з пояснення, все й робиться.

Те, що я чув в кулуарах ВРУ, і ті інсайди, які я мав з КМУ ще декілька місяців тому, і ось нарешті депутати ВРУ про це сказали відкрито:

Тарифи на електроенергію виростуть вдвічі вже цього року. До цього нас підштовхують партнери і необхідність інвестицій в розвиток вітчизняної енергетики — народний депутат, член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в інтерв’ю "Телеграфу".

"Ціна зросте приблизно вдвічі від сьогоднішніх цифр. Тобто буде трохи менше, ніж 6 гривень за кіловат-годину", — заявив Нагорняк.

За його словами, підвищення тарифів є однією з умов продовження допомоги з боку західних партнерів. Втім, це дозволить акумулювати кошти на будівництво Канівської ГАЕС, а також добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Ці кроки мають забезпечити більшу генерацію і, відповідно, стабільність нашої енергосистеми.

Хмельницька АЕС, добудову якої мають намір фінансувати зростанням тарифів Фото: УНІАН

Так що вже восени цього року ми будемо платити за електроенергію по 5- 5,5 грн за кВт-год.

І так.

Ніякі іноземні партнери нас ні до чого не підштовхують. Це люта брехня та маніпуляції. Тих коштiв, які отримають приватні енергокомпанії та бюджет від підняття тарифів, не вистачить навіть на будівництво половини блоку атомної станції, не кажучи вже про все інше.

Будівництво потужних інфраструктурних проєктiв в жодній країні світу не проводилось за рахунок підняття тарифів.

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